查小欣 - MOKO美心皇宫好食好玩 | 查乜料

美心皇宫在旺角新世纪广场（MOKO）新店，好食好玩！好玩有首设「美心点心教室」可学做点心，由美心中菜厨师用粤语及英语授课，共可学整20多款点心，每堂学两款，有得玩有得食，4月正式开班，同一班为食爱玩的朋友提起，已经有十几人举手报名。



踏进新店，翻新得金光闪闪的怀旧龙凤雕像，经典回忆，成打卡热点；另勾起回忆杀的是经典传统手推点心车，推到你面前任拣，就像小时候去饮茶。



明炉专区，大大间玻璃房，让饕客近距离观赏师傅每日现场即烧乳猪，细心烘烤，控制火候，将乳猪皮烧至金黄色，化皮肉嫩，我猪敏感，未能吃，但见各人吃时蘸上美心秘制陈皮酱都赞不绝口。幸好有脂香四溢的现烤美心烧鹅皇，皮脆鹅味浓郁，伴渗透精华酱汁的幼滑陈村粉，最佳配搭，然后呷一口玫瑰醋，微酸带玫瑰清香，解腻。



极考工夫的粤式老菜：怀旧冰烧肉，在五花腩中酿入咸蛋黄，油脂芳香不腻；菊花顺德拆鱼羹，用去骨的煎香大头鱼，熬成浓稠汤底，加入鱼肉，真材实料，清、鲜、爽、嫩、滑！



甜品，传统+创意无限：龙须鸡蛋散、玫瑰糖沙翁；中西合璧的新品：陈皮巴斯克芝士蛋糕、普洱芝麻提拉米苏、红枣杞子卷蛋、云南玫瑰奶冻杯，我首选蝶豆花椰汁红豆糕。



更有新意是设有「童趣点心餐」儿童餐，中西点心、附送填色纸及颜色笔，培养新生代享受饮茶，传承一盅两件文化。



查小欣

