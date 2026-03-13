Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 还算好 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
21分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　这天去油站加油，汽油在不知不觉间已经升到三十二元一公升，油站职员说近来油价天天往上涨，过些日子可能更贵。航空公司也宣布增加机票的燃油附加费，出去旅行的开销也因此上涨。所以不要说中东战争远在万里之外不关你事，才打了几天，影响就临到我们头上来了。

　　这些天看新闻，中东战事每天都占去一半篇幅，这便也成了日常话题，茶余饭后，少不免也说说战事，少不免也上了网上AI假新闻的当，都是隔岸观火，直至到油站加油，才感觉到战火的灼热。

　　坐长途飞机从欧美飞回来的朋友都要多坐两三个小时飞机，因为要避开某些战火纷飞的空域，添加了辛苦。

　　但想想陷在炮火中的生灵，这点辛苦也就不算甚么了。加拿大回来的朋友说，现在加拿大治安越来越差，出门上街也有些提心吊胆，前些日子有个人在巴士站等巴士，旁边一个醉汉当街撒尿，尿液溅到那人，他便骂了一句，撒尿者勃然大怒，挥拳狂打，结果把那人打死了。打人的时候旁边有人，但没人劝架，都怕惹麻烦。还有小偷入屋偷盗，在花园泳池旁滑倒摔伤，结果屋主还因此被告。童党见谁家有靓车，进屋打劫抢车匙，抢到车匙就到车房把车抢走，案件之多，令警察疲于奔命。

　　听到朋友吐的这些苦水，好像处处都有战场，可以过上安乐日子不容易，便也不再去想一公升汽油要三十二块钱了。

李纯恩

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
14小時前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
56分鐘前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
18小時前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
9小時前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
7小時前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
16小時前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
18小時前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
11小時前
患末期腺癌暴瘦55磅 中学阿Sir积极抗病「教学」：冀感染学生勿轻易言弃
医生教室
8小時前
更多文章
李纯恩 - 逻辑 | 好好过日子
　　继续跟小朋友说文字逻辑。 　　在现代中文里，「私心杂念」是个贬意词。如果说哪个人有「私心杂念」，这个人就像犯了大错一样。这当然也是标榜甚么「大公无私」的后患。在「文革」期间，有一句话叫作「狠抓私心杂念一瞬间」，这句话的意思是说人不可以有私心杂念，有了思想就会变坏。所以要时时警惕，一旦发现自己有甚么私心杂念，马上就要反省，马上就要检讨。结果，当然掀起了形式化的高潮，有人为了出位搏表现，拚命
2026-03-11 02:00 HKT
好好过日子