李纯恩 - 还算好 | 好好过日子

这天去油站加油，汽油在不知不觉间已经升到三十二元一公升，油站职员说近来油价天天往上涨，过些日子可能更贵。航空公司也宣布增加机票的燃油附加费，出去旅行的开销也因此上涨。所以不要说中东战争远在万里之外不关你事，才打了几天，影响就临到我们头上来了。



这些天看新闻，中东战事每天都占去一半篇幅，这便也成了日常话题，茶余饭后，少不免也说说战事，少不免也上了网上AI假新闻的当，都是隔岸观火，直至到油站加油，才感觉到战火的灼热。



坐长途飞机从欧美飞回来的朋友都要多坐两三个小时飞机，因为要避开某些战火纷飞的空域，添加了辛苦。



但想想陷在炮火中的生灵，这点辛苦也就不算甚么了。加拿大回来的朋友说，现在加拿大治安越来越差，出门上街也有些提心吊胆，前些日子有个人在巴士站等巴士，旁边一个醉汉当街撒尿，尿液溅到那人，他便骂了一句，撒尿者勃然大怒，挥拳狂打，结果把那人打死了。打人的时候旁边有人，但没人劝架，都怕惹麻烦。还有小偷入屋偷盗，在花园泳池旁滑倒摔伤，结果屋主还因此被告。童党见谁家有靓车，进屋打劫抢车匙，抢到车匙就到车房把车抢走，案件之多，令警察疲于奔命。



听到朋友吐的这些苦水，好像处处都有战场，可以过上安乐日子不容易，便也不再去想一公升汽油要三十二块钱了。



李纯恩