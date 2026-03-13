KellyChu - 职训局启用「客荟香港中心」 冀培育体育及旅游业人才 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

20分鐘前
　　政府近年积极推动「+旅游」和体育产业化，职业训练局昨启用位于IVE柴湾院校的「客荟香港中心」，期望透过引进多项智能及沉浸式运动、旅游和餐饮教学设施，装备学生掌握行业最新知识及技能，为未来职业发展作好准备。

　　中心占地约400平方米，配备多项先进教育设施，是VTC酒店及旅游学科培训酒店及餐饮、康体文娱及运动、旅游及会议展览及厨艺专才的综合教学中心。例如符合国际标准的剑击步道、多部产业级气压式阻力训练器材和智能康复健身机等，为学生投身教练、运动科技专才、裁判等专业职位作准备。

　　文化体育及旅游局常任秘书长沈凤君话，「客荟香港中心」将为学生提供更全面和专业的培训场所，协助他们更好掌握体育和旅游业的发展机遇，期望未来培育出更多能推动这两个范畴有机结合的人才。

香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
