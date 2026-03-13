KellyChu - 职训局启用「客荟香港中心」 冀培育体育及旅游业人才 | Executive日记

政府近年积极推动「+旅游」和体育产业化，职业训练局昨启用位于IVE柴湾院校的「客荟香港中心」，期望透过引进多项智能及沉浸式运动、旅游和餐饮教学设施，装备学生掌握行业最新知识及技能，为未来职业发展作好准备。



中心占地约400平方米，配备多项先进教育设施，是VTC酒店及旅游学科培训酒店及餐饮、康体文娱及运动、旅游及会议展览及厨艺专才的综合教学中心。例如符合国际标准的剑击步道、多部产业级气压式阻力训练器材和智能康复健身机等，为学生投身教练、运动科技专才、裁判等专业职位作准备。



文化体育及旅游局常任秘书长沈凤君话，「客荟香港中心」将为学生提供更全面和专业的培训场所，协助他们更好掌握体育和旅游业的发展机遇，期望未来培育出更多能推动这两个范畴有机结合的人才。



KellyChu