Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 如何有效地与医生沟通？ | 乳齿童时

乳齿童时
乳齿童时
潘雄威
7小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　很多病人一入到诊所治疗室，就说：「医生，我左边的牙很痛，帮我检查一下。」这时，我通常会问对方：「可否讲多一些细节？试试具体一点形容您的感觉。」

　　在服务行业中，有效的沟通非常重要，对客人的体验和满意度有显著影响，牙科治疗也不例外。良好的沟通不仅能帮助医生更快且准确地进行诊断，还直接影响医生与病人之间的信任。

　　与病人沟通是我在大学习医时的一个重要课题。我记得有位教授曾经说过：「身为牙医，有时候口才比技术更为关键！」

　　除了医生的问症和探究能力外，病人的表达及沟通技巧同样重要。那么，作为病人，如何才能有效地与医生沟通呢？

　　如果你感到牙痛，可以从以下几个方面提供详细资料：痛的具体位置、性质（如刺痛、钝痛或脉动痛）、持续的时间以及触发因素（如冷热刺激或咬合）等。这些资料能帮助医生缩小诊断范围，更快、更准确地找出痛的原因。

　　在牙齿美学方面，沟通是重中之重，例如牙齿矫正、牙齿美白、贴片和牙套等。美学是主观的课题，并不存在绝对的对错。咨询牙医时，不妨具体讲出你期望达到的效果，并表达在外观上或功能上想要改善的地方。病人也可利用相片或影片，表达想达到的理想笑容和外观。这样，牙医便能和病人一起设定可行的目标，评估可达成的部分和治疗的限制，也提出一些替代方案，确保双方意见一致，亦可以建立医生与病人之间的互信关系，提升整体的就诊体验。

　　很多时，病人睇牙医时会感到紧张，害怕疼痛。这种情绪可以提前与牙医分享，让医生做好准备，并采取相应的缓解措施，例如使用安慰的语言或提供合适的麻醉选择，以帮助病人减少不适的感觉。

　　小朋友未必能像大人一般表达感受，父母就要帮忙，在就诊前及见医生时与小朋友互动，务求将问题准确无误地告诉医生，共同创造一个愉快有效的治疗经验！

潘雄威

最Hit
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
17小時前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
13小時前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
1小時前
美联社
伊朗局势｜特朗普称战事很快结束 伊朗宣布将攻击中东银行及金融机构｜持续更新
即时国际
2小時前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
20小時前
王炸姐直播时突然表示头痛不适。
00:35
隐疾夺命？︱山西网红直播卖衫猝死 临终镜头前求救「快点打120」︱有片
即时中国
12小時前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
1小時前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
2026-03-11 09:00 HKT
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
影视圈
16小時前
更多文章
潘雄威 - 牙科治疗前 要用消毒药水漱口？ | 乳齿童时
　　有一位妈妈带小朋友来我诊所检查牙齿，当我将牙櫈向下调教预备检查时，她突然问我，不是要先给小朋友消毒药水漱口吗？我当时有点愕然，数年前疫情的景象突然再浮现，因为这是那段艰难日子每天必要做的事！ 　　大家都知道，口腔内充满细菌，但因为口腔内壁有一层黏膜，这些细菌不能进入人体内。当牙肉发炎及患有牙周病，或者于牙科手术时弄损了黏膜，细菌就可能会有机会乘虚而入，经口腔内的软组织及血管进入身体。
2026-03-05 02:00 HKT
乳齿童时