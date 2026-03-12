潘雄威 - 如何有效地与医生沟通？ | 乳齿童时

很多病人一入到诊所治疗室，就说：「医生，我左边的牙很痛，帮我检查一下。」这时，我通常会问对方：「可否讲多一些细节？试试具体一点形容您的感觉。」



在服务行业中，有效的沟通非常重要，对客人的体验和满意度有显著影响，牙科治疗也不例外。良好的沟通不仅能帮助医生更快且准确地进行诊断，还直接影响医生与病人之间的信任。



与病人沟通是我在大学习医时的一个重要课题。我记得有位教授曾经说过：「身为牙医，有时候口才比技术更为关键！」



除了医生的问症和探究能力外，病人的表达及沟通技巧同样重要。那么，作为病人，如何才能有效地与医生沟通呢？



如果你感到牙痛，可以从以下几个方面提供详细资料：痛的具体位置、性质（如刺痛、钝痛或脉动痛）、持续的时间以及触发因素（如冷热刺激或咬合）等。这些资料能帮助医生缩小诊断范围，更快、更准确地找出痛的原因。



在牙齿美学方面，沟通是重中之重，例如牙齿矫正、牙齿美白、贴片和牙套等。美学是主观的课题，并不存在绝对的对错。咨询牙医时，不妨具体讲出你期望达到的效果，并表达在外观上或功能上想要改善的地方。病人也可利用相片或影片，表达想达到的理想笑容和外观。这样，牙医便能和病人一起设定可行的目标，评估可达成的部分和治疗的限制，也提出一些替代方案，确保双方意见一致，亦可以建立医生与病人之间的互信关系，提升整体的就诊体验。



很多时，病人睇牙医时会感到紧张，害怕疼痛。这种情绪可以提前与牙医分享，让医生做好准备，并采取相应的缓解措施，例如使用安慰的语言或提供合适的麻醉选择，以帮助病人减少不适的感觉。



小朋友未必能像大人一般表达感受，父母就要帮忙，在就诊前及见医生时与小朋友互动，务求将问题准确无误地告诉医生，共同创造一个愉快有效的治疗经验！



潘雄威