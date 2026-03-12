何重恩 - AI时代 | 重中之重

近期，从资本市场到教育、政策领域，关于人工智能的讨论与实践展现出前所未有的共振格局。在资本市场，AI龙头MINIMAX凭借「养龙虾」智能体生态（OpenClaw）及全新模型发布，股价于3月9日单日暴涨近24%，突破千元大关。这波行情背后，是市场对其应用生态落地和商业化变现能力的认可，标志着AI产业正从技术验证迈向规模化发展。



与此同时，全国政协委员、中国传媒大学党委书记廖祥忠（见图）在两会期间回应「砍掉16个专业」的争议，明确提出「人机分工时代」的教育新理念。学校对翻译、摄影等专业的「关停并转」，正是应对AI冲击、重构教育体系的前瞻之举，旨在从传授基础技能转向培养驾驭AI的创新能力。



政策层面亦同步发力。香港2026年财政预算案将「创科驱动」定为核心，推出「AI+」战略，设立100亿元「创科产业引导基金」，并拨款支持全民AI培训。这为产业发展提供了关键的算力基建、资金扶持与人才储备。



为加速AI产业化，特区政府将推出100亿元「创科产业引导基金」，引导市场资本投资AI与机械人等策略性领域。此外，预算案拨款5000万元用于全民AI培训，通过公营机构、科企及大专院校筹办课程及比赛，提升社会整体AI素养。



产业爆发、教育重构与政策护航，三者同频共振。正是成立粤港澳大湾区文化创意产业组织的最佳时刻，由业界、学者、投资人等整合资源，推动协同发展，强化版权保护，拓展市场渠道，提升国际竞争力，将有助建设AI时代的人文湾区。



何重恩