小董 - 杀人的紫外线 | 轻松养生

过去5年，每天都有5至7位的老病人回来找小董，他们可是10年前的病人，也有些在12年甚至15年前看过我之后便消失了。梁先生，曾经在2017年到诊见过一面，是红斑狼疮症的患者，四诊之后发现他比9年前的身体差太远，并发症和西药的副作用都出来了。



小董好奇地问：「不要介意我问以下的问题：你有没有在这段期间利用中药去调理身体呢？」梁先生尴尬地说：「对！我在外面找了另外7至8位不同的中医师来治疗我这段期间的病，但是我发现他们有很多我不能接受的问题存在，故此转了一个又一个，每位医师都花了近半年至八个月，可惜事与愿违，反效果一大堆，身体是每况愈下。」



红斑狼疮症许多人以为只是「斑」和「疮」。其实红斑狼疮症不是皮肤病，而是免疫系统问题，且大部分患者为女性。据香港风湿基金会资料指出，患者自身免疫系统会不正常地产生过多抗体，并会攻击皮肤和器官。以香港为例，每10万人就有60人患上红斑狼疮症，女性患者占了9成，病发年龄大多为15-30岁。



患上红斑狼疮症成因，主要有以下几点：



*家族遗传占总体患者5- 12%



*单合子双胞胎 - 65%



*直系亲属遗传（如母亲患有红斑狼疮，会有约7%子女患有此病）



*女性荷尔蒙、怀孕、含雌激素避孕药，不少患者在更年期后，病征会渐渐消失



*药物影响（如抗高血压药、抗精神病药及肺结核药物）



*晒太阳（紫外线）刺激免疫系统



看到这里，小董就要告诉你一个很令人愤怒的事情：过去这几年间，梁先生看的中医以及西医都没有告诉他紫外线就是红斑狼疮的激发点，还叫他多晒些太阳来提高免疫力！这实实在在是要了他的命！中医不能把红斑狼疮病完全根治，但能把它所有的症状控制得稳妥，故此假如你还在打生物制剂、吃类固醇或其他药物仍然不能控制红斑狼疮出现的病症，小董建议你找你的家庭中医师，把这些症状都压下去来获得重生。



学贯中西的大爱中医师博士

小董