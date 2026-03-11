陆蕙华 - 维他命D正确摄取量 | 营爆生活

近日有报道指有婴儿因服用过量维他命D补充剂而需要送院，令不少家长担心。作为注册营养师，想借此机会为大家讲解不同年龄层如何正确补充维他命D。



根据衞生署指引，零至十二个月大、以母乳喂哺的婴儿，每日需补充400 IU维他命D，目的是帮助钙质吸收，促进骨骼发育，预防佝偻病。这次事件提醒我们，若使用政府或医生提供的维他命D滴剂，必须严格遵照指示，每日只给一滴，切勿因担心忘记是否已服用而重复喂食。同时留意如婴儿是饮用配方奶，一般毋须额外补充，因为配方奶已添加维他命D。此外亦应避免让婴儿同时服用鱼肝油或其他含维他命D的补充品，以防摄取过量。



维他命D对整体人口健康同样重要，它有助身体吸收钙质，维持骨骼强健。缺乏维他命D，成年人会增加骨质疏松和骨折风险，近年研究更指与免疫力有关。根据衞生署建议，儿童、青少年及成人每日需摄取400至600 IU，七十岁以上长者需要较多，每日600至800 IU。



要摄取足够维他命D可从三方面入手。最自然方法是适度晒太阳，建议每星期数次，在上午10时至下午3时之间，让手、手臂或面部晒约15-20分钟，当然要避免暴晒，并按需要使用防晒产品。饮食方面，多进食油脂丰富的鱼类，如三文鱼和沙甸鱼，还有蛋黄及添加维他命D的牛奶、豆奶或早餐谷物。如较少接触阳光，或饮食未能满足需求，可考虑服用补充剂，一般成人每日400至800 IU属安全范围，但建议服用前先咨询医生或营养师意见。



维他命D对不同年龄层的健康都相当重要，关键在于了解自己需要，并以正确剂量摄取。无论透过阳光、饮食或补充剂，谨记「不多不少，刚刚好」的原则。如有疑问请咨询注册营养师或家庭医生。



陆蕙华