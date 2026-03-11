李居明 - 三月当令转运 要做三件事 | 李居明大师会客室

最近天气忽冷忽热又下雨，是个容易生病的季节，大家要保重身体。不过这礼拜我很开心，因为有很多纪念日可以庆祝，喜事频传，喜出望外！不说不知，这周是「蛋糕纪念日」，我最推荐「士多啤梨蛋糕」。因为三月是草莓最当造、生产最旺的季节，我每次去日本都一定要吃，在大阪某百货公司的七楼，或京都的一条老街。士多啤梨忌廉蛋糕是日本下午茶的必吃首选。



日本人在每月的22日都喜欢买草莓蛋糕庆祝，以健康角度看，士多啤梨维他命C极多，皮肤越吃越白，还能抗氧化、防便秘与抗发炎，但有肾病或糖尿病的人不可多吃。除了草莓，这个礼拜也是豌豆和四季豆的季节，所谓「当时得令」，现在大家不妨多吃些草莓和四季豆应节。



还有一件重要的事要做，大家要留意3月12日（四），是「换银包日」。请大家准备新银包，在那天任何时间更换并塞满钱，特别有横财运，如果你懂念诵大黑天财神真言更佳。



接着是3月13日（五）「三文治日」。原来三文治（Sandwich）源自英国一位爱打桥牌的爵士，他为了腾出手玩牌，要求将肉夹在两片面包中食用，从此成了文化，并以他的封号Sandwich来命名。



到了3月14日（六）女士们要留意了，这天是「回礼日」。若你在2月14日收了男士的礼物，这天要三倍奉还。这天有个特别的名称叫「白色情人节」，日本人视白色为吉祥，所以流行送白色朱古力，不过回礼是有窍门的。如果送糖果暗示我都喜欢你；如果送饼干暗示做朋友；如果送棉花糖是暗示把这份爱藏在内心。你记住了吗？



这个礼拜记得要换新银包，准备白色朱古力，还有要吃三文治，三月份要多吃士多啤梨最行运当令！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明