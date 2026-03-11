李纯恩 - 逻辑 | 好好过日子

继续跟小朋友说文字逻辑。



在现代中文里，「私心杂念」是个贬意词。如果说哪个人有「私心杂念」，这个人就像犯了大错一样。这当然也是标榜甚么「大公无私」的后患。在「文革」期间，有一句话叫作「狠抓私心杂念一瞬间」，这句话的意思是说人不可以有私心杂念，有了思想就会变坏。所以要时时警惕，一旦发现自己有甚么私心杂念，马上就要反省，马上就要检讨。结果，当然掀起了形式化的高潮，有人为了出位搏表现，拚命说出许多不为人知的「私心杂念」来自我批判。别人当然不知道他说的是真事还是创作，反正如此一来，他的表现就很好了，他的私心杂念修成了正果。



谁没有一点私心没有一点杂念？私心杂念不一定想得都是坏事，但将之标榜出来，定了性，就好像十恶不赦了。其实这也是在灭绝人性。之所以这样，当然又是想把「公」和「私」弄得势不两立，对立起来。只有公家，没有私人，私人连私心都不可以有。



这也跟另一句听起来铿锵好听的话一样不近人性，那句话叫作「毫不利己，专门利人」。



「毫不利己，专门利人」这句话之所以不近人性，就是故意将「已」和「人」对立起来，制造出矛盾，好像一个人做好事就不可以顾及自己，必须把自己舍出去，那才符合利人精神，否则，利人就利得不纯粹了，就不像做好事了。但是，好人做好事，为甚么不可以既利人也利己呢？难道好心没好报才是正确的方向？



中国格言说「修身齐家平天下」，便是叫你先私后公，先把自己的私事做得像样了，再去出头为公。不然的话，口号叫得再响也是嘴炮。打嘴炮，少点私心杂念都不成。所以，如想好好过日子，必须明白这些道理，才可以远离荒谬，正常做人。



李纯恩