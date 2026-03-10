林国诚 - 丙午年财星催旺法 | 五里山

许多读者都询问，今年如何催旺财星－－因此，今期我与大家分享丙午年的「财星催旺法」，着重讲解东南方的布局与运用，助你稳财运、开财路。



今年已进入九运的第3年，九紫星已经成熟，火入木乡，木火通明，是今年第1的正财星，为今年最旺的方位。因全宫都是阴星，更旺女性，凡阳居大门、房间，大窗台在东南方。可催旺全局吉气，为一贵当权之应。



九紫非常好用，除了旺正财，亦有喜庆，是桃花和求子嗣的主要星辰，今年更大利文昌。所以今年要把握东南方的吉应。但今年地支、天干飞太岁都在东南方，不宜动土。



大门：可用两张地毯催旺，门外用绿色地毯，门内用红色地毯，新年时可贴上四张红色挥春，门上可挂一红色如意结。



大厅：在31吋左右的高度放有灯的流水装置，起码要一盏长明灯，最好是马赛克彩色玻璃那种。在厅东南方的高位放一个九层木的文昌塔。



作明佛母的唐卡或佛像、宝瓶等今年最适宜放置。红财神佛像、宝瓶或关帝圣像，放在东南方会增加灵力。



睡房：在房的东南放一盏红色莲花灯、香薰灯空气清新机，多加一个木制长形的摆设。



办公室：在座位的东南方，放一枱灯或一盘红色指天椒，放在这位置，待辣椒自然风干，全年摆放。



吉利的月份：农历四月、八月



不吉利的月份：农历三月、六月、十二月



不可在东南方动土的月份：农历四月



（待续）



林国诚