李丞责 - 日蚀与月蚀 有何影响？ | 李丞责博士玄学信箱
早前有读者来信发问有关3月3日的月全蚀会造成甚么影响，因新年假期未能即时回复，现以回顾方式交代。
其实早于2月份接受媒体访问时，已提到今次月全蚀的影响不容忽视。当时提出，月全蚀会令人心理不安、投资欲大减，而今次3月月蚀对亚洲地区的影响尤为显著。回看3月3日当天，中东局势突然升温，亚洲股市爆发恐慌性抛售，翌日韩股更触及熔断机制，港股亦失守重要关口，市场一片哀鸿。
在中国传统术数观念中，月亮主宰情绪与阴柔之气。月全蚀发生时，月亮被地球阴影完全遮蔽，象征阴气受阻、情绪翻腾，人容易判断力下降，对前景感到不安。今次月蚀落在亚洲可见范围之内，加上今年本身已是六十年一遇的「赤马红羊劫」之年，月蚀再加一把火，自然令情绪冲击倍增。古语有云：「月蚀修刑」，意指这段时间若能内省、保持安静，反而能避开情绪引发的灾殃。
说到月蚀，就不得不谈今年另一更值得关注的天象——8月13日的日全蚀。玄学上，日蚀与月蚀的性质截然不同。月蚀影响阴柔层面，主情绪与人心；日蚀则遮蔽太阳，太阳在玄学中代表阳气、领导力与宏观格局，其能量牵动的层面远比月蚀广阔深远。历史上每逢日蚀前后，社会往往出现不寻常的变局，古今中外皆有案可查，并非无稽之谈。
今次8月日全蚀覆盖范围主要集中于欧美地区，象征西方经济体系面临强烈震荡。历史上，2008年奥运前夕亦曾出现日全蚀，其后引爆席卷全球的金融海啸。建议大家在8月中旬这段动荡期，宜提早作好防守部署，以稳健为上策。除了投资方面，也该多注意出行以及身心健康层面的影响。天象每次运行，皆是提醒我们谦逊面对宇宙的规律，切勿掉以轻心。
