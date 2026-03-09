李纯恩 - 旅途遇麻烦 | 好好过日子

小提琴手F终于离开了中东地区，从沙特阿拉伯的吉达飞到了巴黎，飞机在巴黎降落的时候他传了一张照片给我，以报平安抵达。他说最后还是改变了主意，没从Alula坐飞机经停利雅德到吉达，因为出发的时候利雅德也被炸了，为安全起见，还是走陆路，坐了八个小时汽车抵达吉达机场，准时飞到了巴黎。



到了巴黎，感觉脱险了，F说已经订好了吃晚饭的餐厅，第二天也订好了罗浮宫的门票，既然到了巴黎，就好好享受一下。



旅途遇到阻碍，心烦气躁伤身，随遇而安最好。前些年去西班牙旅行，本来买了英航的机票到伦敦转机去马德里，但半夜到了机场才发现机票出了问题。差不多时间有一班德航班机，马上买机票，结果飞到法兰克福去转机，本来吃炸鱼薯条，改吃德国咸猪手，感觉很新鲜。还有一次从罗马飞香港，正碰上香港打风，结果在罗马多住一晚，也多玩了一天。至于航班取消或延误，在旅途中也遇过不少，权当旅行经历，泰然处之，也能细细碎碎找到些情趣。不在自己能力范围之内的事情，急也无用，尽量不去着急往往是最好的处理方法。



中东战事爆发，国际航空大乱，这些天电视新闻常报旅客滞留外地的消息，有人焦急对待，有人泰然处之，结果同样离开了险境，笑起来的样子也是一样的。天灾人祸，真的临到头上也只有认命，若无直接受累，那便安心处之，看看还有甚么乐子可找，毕竟苦中作乐也是乐，总比纯吃苦强。



李纯恩