冯榕榕（Ruby） - 时装与社会责任 | 榕榕细语

在这个充满变数的年代，我们未必能预测明天会发生甚么，却可选择以怎样的心态回应：若企业与个人都愿意以善意为本、以和为贵，把关怀与责任感融入日常选择，社会自然会朝着更和谐、更有温度的方向前行。



Longchamp最近取得B Corp认证，正好为时装界的企业责任写下一个注脚。品牌由专责团队主导企业社会责任政策，将对人与地球的考量纳入整体营运架构中，从设计、生产、采购到分销与人力资源一并检视。它一方面透过「残障人士援助计划」及「女性计划」回应职场多元与平等议题，一方面以工艺与耐用性为前提，推动永续设计与维修文化；同时设立减碳目标、分析产品生命周期，并推出以库存布料制作的系列，尽量减少浪费，将「好看」与「负责任」放在同一个天秤上。



何谓B Corp？简单来说，它是由国际非牟利机构B Lab推行的一套认证制度，全名是「共益企业」认证，目的不是只看企业赚多少钱，而是同时衡量它对员工、社区、环境与公司管治的影响。要获得认证，企业需要通过一套相当严谨的「B影响力评估」，在社会与环境表现、透明度与问责上达到指定分数，并每隔几年重新审核。换言之，挂上B Corp标志的品牌，必须在制度上承诺：赚钱之余，也要为世界带来实质好处。



同样取得B Corp认证的Chloé，则把社会与环境使命写进品牌DNA。它在企业章程中明确列出对持份者的承诺，将员工、供应链、社群与地球都视为必须兼顾的对象。Chloé一方面推动使用更负责任来源的物料，提升供应链透明度；另一方面透过不同计划关注性别平权与社会包容，让品牌一向温柔、浪漫的形象，延伸为实际的制度与政策。



被视为可持续时尚先锋的Stella McCartney，则以长期实验与创新回应环保议题。品牌早已拒绝使用真皮与毛皮，同时积极与科技公司合作，研发新一代环保物料，并透过公开的影响报告呈现减碳成果与未来目标。从营运层面减排，到投资以气候为核心的创新项目，以至发布循环设计指南，Stella McCartney尝试把自己定位为行业的「示范者」：不止改变自家产品，更希望推动整个生态系统的思维转变。



另一边厢，户外品牌Patagonia则展示了另一种风格的责任实践。它以「为地球工作」自许，强调产品耐用、可维修与可回收，鼓励顾客修补而非丢弃，甚至曾以「不要买这件外套」作为广告标语，提醒大家重新思考消费冲动背后的资源代价。同时，它长期将部分收益投入环境保育项目，为不同地区的草根组织提供实质支持，证明商业与行善并非必然对立，而是可以互相成就。



从这几个品牌身上，我们看到的，是时装行业尝试在美学与道德之间寻找新的平衡点。它们或透过国际认证自我约束，或透过公开目标接受社会检视，将「企业公民」这个角色演绎得更具体、更立体。



冯榕榕（Ruby）