李纯恩 - 喜早贪晚 | 好好过日子

梁家辉江嘉年夫妇来画展看画，现场工作人员很兴奋，个个要求合影，家辉有求必应，皆大欢喜。



他这一年来拍了不少戏，很忙，新年期间一直在大陆为新戏《镖人》上映做宣传、谢票，前两天才回来。过半个月，又要去青岛拍两个月戏。他说回来后也很忙，忙甚么？忙做家务，他笑着说。梁府人丁兴旺，上有九十八岁老父，下有两个未满两岁的外孙，家辉在家里便跟着两个外孙楼上楼下到处转，楼上楼下走，屋里屋外走，一天可走两万步，很忙，连运动都不用做了。



我问他每天早上还是六点起床？他说现在有进步，五点钟就起身了。他问我还那么晚睡，我说是的。为甚么那么晚睡？我说夜深人静特别舒服，安静得不舍得睡。他说早上五点钟起床的时候也特别安静，他会捧一杯热茶坐在阳台上，大概有四十分钟的时间，四野无人，等着天亮，看着晨光一线，鸟开始鸣叫，太阳升起。那一段时间甚么都不用想，身心完全放空，舒服得不得了。若是遇到下雨，把櫈子往里移一些，听着雨水滴在周围的声音，又是另一番意境。



改改习惯，早点睡早点起，享受清晨那种宁静，他劝我。我笑着唯唯诺诺。我有一班打网球的朋友也总是约我一早打球，试过两次，前一晚临睡压力巨大，因为第二天的早起。第二天早起之后到了球场，打球的时候好像手脚都不是自己的，以后就不参加了。



这自然都是习惯势力的事情，势力一旦形成，各有所属，你占白天，我占晚上，其实都很舒服。



李纯恩