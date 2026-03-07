Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 喜早贪晚 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　梁家辉江嘉年夫妇来画展看画，现场工作人员很兴奋，个个要求合影，家辉有求必应，皆大欢喜。

　　他这一年来拍了不少戏，很忙，新年期间一直在大陆为新戏《镖人》上映做宣传、谢票，前两天才回来。过半个月，又要去青岛拍两个月戏。他说回来后也很忙，忙甚么？忙做家务，他笑着说。梁府人丁兴旺，上有九十八岁老父，下有两个未满两岁的外孙，家辉在家里便跟着两个外孙楼上楼下到处转，楼上楼下走，屋里屋外走，一天可走两万步，很忙，连运动都不用做了。

　　我问他每天早上还是六点起床？他说现在有进步，五点钟就起身了。他问我还那么晚睡，我说是的。为甚么那么晚睡？我说夜深人静特别舒服，安静得不舍得睡。他说早上五点钟起床的时候也特别安静，他会捧一杯热茶坐在阳台上，大概有四十分钟的时间，四野无人，等着天亮，看着晨光一线，鸟开始鸣叫，太阳升起。那一段时间甚么都不用想，身心完全放空，舒服得不得了。若是遇到下雨，把櫈子往里移一些，听着雨水滴在周围的声音，又是另一番意境。

　　改改习惯，早点睡早点起，享受清晨那种宁静，他劝我。我笑着唯唯诺诺。我有一班打网球的朋友也总是约我一早打球，试过两次，前一晚临睡压力巨大，因为第二天的早起。第二天早起之后到了球场，打球的时候好像手脚都不是自己的，以后就不参加了。

　　这自然都是习惯势力的事情，势力一旦形成，各有所属，你占白天，我占晚上，其实都很舒服。

李纯恩

最Hit
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
6小時前
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
12小時前
宏福苑大火｜据悉加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回赃物
01:42
宏福苑大火｜加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回9万元赃物
突发
7小時前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
7小時前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
钟培生求婚后首带未婚妻庄雅婷现身 风骚派利是十指紧扣叫「老婆」 爆巨型求婚钻戒来历
01:06
钟培生求婚后首带未婚妻庄雅婷现身 风骚派利是十指紧扣叫「老婆」 爆巨型求婚钻戒来历
影视圈
5小時前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
7小時前
石修新抱林佑蔚争1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿泄春光  表情妩媚极度诱惑
石修新抱林佑蔚争1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿泄春光  表情妩媚极度诱惑
影视圈
9小時前
更多文章
李纯恩 - 流浪猫公园 | 好好过日子
　　重庆市政府开辟了一块地方，为市里的流浪猫做了一个猫咪主题公园，门票只收人民币19元，收益用来买猫粮。公园开放之后，买票入场看猫撸猫的人大排长龙，公园里的流浪猫们有了安身之地，在园中自由自在生活，又像上班一样为自己挣来了买粮的收入。 　　为了防止有人恶意伤猫，公园还有十名工作人员巡视守护。有的流浪猫身体伤残或有病，还专门有兽医医治照料。公园临江而设，花草丰盛，环境很好。更好的当然是这个善意
2026-03-06 02:00 HKT
好好过日子