冯应谦 - 选择羽绒的智慧 | 花样男教授

　　大家假期出门，去加拿大、欧洲或者日本旅行，回来后反应都一样：天气超冷，大雪大风。虽然大家早已准备，但总觉得带去的御寒衣物还是不够用。

　　今年我到北京工作，正好遇上特别冷的天气，白天也零下十几度。多年来在北京穿的羽绒不见了，只好重新购买。我发现，买羽绒还是真要在当地选，香港买到的，不论功能还是款式，都未必合适。

　　我去北京有名的超级合生汇商场逛了一圈，我觉得是北京最大的年轻购物商场，这里从国产品牌到国际品牌应有尽有。我想买一件长及小腿的男装长羽绒，必须要黑色，因为北京风沙大，衣服很容易沾上一层灰。其次，在香港根本买不到男装长款羽绒，但在北京，不论本地品牌还是国际运动品牌如PUMA、Adidas、The North Face等，都有黑色长款羽绒出售，这就是「北京限定」。

　　羽绒的选择多，款式设计自然多样。羽绒含羽毛的比例也讲究，会标示出来，从一百多到七、八百不等。其实我不是去爬雪山，二百左右的已经很够用。衣服上更会标明是鹅毛还是鸭毛，鹅毛的当然会贵一点。我还特别要求轻巧、可压缩，方便我带上机。最后试穿了十多件，最终选了宁波品牌PEACEBIRD的长羽绒，虽然价钱高一点，但符合我所有要求。结论是适合当地的冬衣，还是要相信本土智慧。

冯应谦

