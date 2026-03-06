李纯恩 - 流浪猫公园 | 好好过日子

重庆市政府开辟了一块地方，为市里的流浪猫做了一个猫咪主题公园，门票只收人民币19元，收益用来买猫粮。公园开放之后，买票入场看猫撸猫的人大排长龙，公园里的流浪猫们有了安身之地，在园中自由自在生活，又像上班一样为自己挣来了买粮的收入。



为了防止有人恶意伤猫，公园还有十名工作人员巡视守护。有的流浪猫身体伤残或有病，还专门有兽医医治照料。公园临江而设，花草丰盛，环境很好。更好的当然是这个善意的创意。



一个会善待动物的城市，对人也不会太差。在城市硬件发展完善之后，接下来当然就是各方面软实力的展示，这也是一个城市宜不宜居的指标。



香港对野生动物一直管制严格，这当然有公共卫生的考虑，但常常铁板一块有失人情，处理的方法也流于「抓」和「罚」。开茶餐厅的朋友说餐厅后巷有些野猫流连，本来人猫相安无事，结果有关部门跑来把猫都抓走了。野猫消失之后，老鼠便大量出现，却又没有人来管。这也不是个别现象，野猫和老鼠，孰轻孰重？



香港有防止虐待动物的法例，本意就是要善待动物，不论野生还是家养。希望有关部门在「执法」的时候可以展现出这一点人道精神。城市管理本来就不需要甚么宏大叙事，最重要是情理兼容，对人如此，对动物也一样。重庆的流浪猫公园尽管不会就此解决城市野猫问题，但是一个很好的城市管理启示。



李纯恩