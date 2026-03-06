郑晓光 - 五色美馔迎新春 | 能源Don家

新正头打开电视，堪舆学家在不同频道传授开运要诀，教大家新一年趋吉避险。就算您平日非笃信命理，也可能会留意一下，如何改变生活小习惯来促进运程。除了戴特定饰物、改动家居或办公室布局，最近我看到一个五色开运方法，透过吃齐五种颜色食物，就可调理身体兼提升运气。「民以食为天」，既然大家每天离不开食，就且看如何吃出好运来。



有说人体五脏对应木、火、土、金、水五行，相应的颜色则为绿、红、黄、白、黑。有开运指南教人吃齐五色达至五行俱全。正值我们煤气公司旗下西餐厅CulinArt 1862推出全新菜单，我稍为研究一下同事构思的新菜如何集齐五色，让各位开胃兼开运。



据五行学说，绿色属木，象征生机、发展。而餐厅最近推出半自助午餐，在无限量供应的前菜自助吧汇聚多款新鲜沙律，轻易达成绿色食物目标。清新蔬菜配上精选风干火腿及特色肠肉薄片，口感轻盈清爽。



至于属火、象征热情活力的红色催旺桃花运，可吃红肉或红色蔬果提升运程。我们餐厅半自助午餐设多道精心烹调的主菜让顾客拣选，其中M5和牛肉眼扒切合红色主题。牛肉外皮焦香，肉质细致嫩滑，加上香浓油花，令人齿颊留香，搭配香滑拉特薯仔及浓郁烧汁享用，味道层次更丰富。



若您非尤爱荤菜，不妨拣选另一主菜－－虎虾意大利面。虾肉鲜甜弹牙，香浓虾汤挂上带嚼劲的扁意粉，海鲜香味充满整个口腔。这道菜也符合属土的黄色，提升财运、加强稳定感。而茹素客人可考虑蘑菇意大利饭，以多种野菌烹调出奶油意大利饭，口感浓稠厚实，令人回味无穷。当中的菌类则对应属金、有利仕途的白色。



享受过一轮精彩盛宴后，是时候以甜品犒赏味蕾。CulinArt 1862顾客可选择升级享用「自选甜品盛典Picasso」，用果酱、朱古力酱等为「颜料」，为摆盘精致的甜点添上色彩，以一场视觉结合味觉的体验作结。甜品中有松露朱古力，正好是属水的黑色，增强智慧及财运。



风水命理非精密科学，大家或可听罢一笑置之，但以上新菜推荐绝非虚言，各位不妨借着新春，相约亲友良朋到CulinArt 1862欢聚，以美酒佳肴开展马到成功、一马当先的新一年！



香港中华煤气有限公司香港业务营运总裁

郑晓光

