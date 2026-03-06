Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家权 - 咁平咁靓海胆边度揾 | 好味大过天

好味大过天
好味大过天
梁家权
　　去日本离不开大吃大喝大买，坦白说攰过在香港返工兼OT，幸好绝大部分商场都有让人休息坐坐的地方，否则天天浸温泉都未必能纾缓脚软之苦。有时购物忘形，便会到百货公司地库买东西带回酒店糊口了事，总之时间应该用来血拼，而非去受欢迎的居酒屋、寿司店或烧肉店花时间轮位。

　　话时回来，去百货公司地库买即食品并非是退而求其次的选择，因为会买得更疯狂。去惯日本的人都知道，日本大百货公司地库两层都同吃有关，最底一层多数是卖冷热即食品，由鱼生寿司到和牛牛扒、炸猪扒到天妇罗、蒲烧鳗鱼饭到荞麦素冷面、水果到甜品……应有尽有。人的意志脆弱，经常抑制不到自己，但每款买少少都饱到上心口。

　　不必是日本通都知道，这些地库食品部，一般都在晚上六时后大割价，平到你唔信，所以很多日本穷中产都等这时出手。越夜越平，但谁敢同时间赌一铺？七时过后往往只余卖剩蔗，八时便几乎清仓，所以很多明白游戏规则的，割价一开始便兵分几路抢靓嘢，幸好日本人算守秩序－－排队去抢！我们虽是游客，也应该守规矩，大家开心。

　　月前往日本一游，其中一日的晚餐便是在地库食品部张罗，冷热食品扫了一大堆，最意外看到刺身柜位搬出两大钵淡盐水浸着的鲜海胆（见图），正价卖三百多港元，一落价便是半价，说时迟那时快，旁边已有一只手伸过去，我本能地在电光石火间控制住另一钵，美味是留给反应快的人！

　　对香港人来说，百多元有四、五十瓣海胆，便宜到咁固然觉得好抵食，而更重要是鲜和美，买一包即食脆紫菜卷住做海胆手卷，人间何世！

梁家权

