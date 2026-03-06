Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 与情敌最近的距离 | 九宫格

郭志仁
42分鐘前
生活 专栏
　　与情敌的距离，最近可以是？答案是一幅墙，薄得差点听得到对方呼吸。 

　　A先生从事游戏行业，性格亦一样游戏人间。按他自述，自中学会考开始拍拖至今，似乎从未真正专一过，身边总是维持两位以上女友。闲谈问他最惊险最难忘一幕，他不假思索：两位女朋友同在一屋之内，只隔一幅墙。 

　　那是个星期五夜晚，A先生与拍拖较久的Z小姐早约好到家中煮饭看电影。当时A先生仍与父母同住，Z小姐在厨房煎羊架，油香四起，A先生电话响起，另一位女友来电，说想给他惊喜，已经站在家门口。A先生手心冒汗，原来他随口向小三撒了个愚蠢的谎，说自己不舒服想休息。对方信以为真，于是买粥和面包探病。 

　　唯一的「幸运」是，煎羊架的Z小姐太了解他，也知道他花心。而最离谱的是，她竟然通情达理主动说：「我可以去你阿妈间房一阵，等佢走咗你先话我知。」然而，第三者并非短暂来访，她一心想留下过夜。进门后，她与A先生在房内吃粥，更带了睡衣替换，准备通宵照顾他。A先生搬出十万个理由叫她离开，咳得厉害、疑似流感等，都不成功。推搪到深夜，两人终究在同一张床上睡着了，而Z小姐与A先生母亲就在隔壁房间，坐着挨过一夜。

　　翌日清早，A先生以公司开会为由，与第三者一同离开。甩开对方后，他立刻折返家中，Z小姐当然不高兴，却没有破口大骂，宽宏得犹如饶恕人七十个七次。幸好事件也并非没有回报，事后A先生飞起小三，更爱Z小姐。但从此之后，会不会再有第三四五者？读者自行判断。

　　「行情局势不定，傻人才出手与第三者硬拼。」陈慧娴、关心妍－－《拈花惹草》

郭志仁

更多文章
郭志仁 - 财政预算 | 九宫格
　　每个家庭都有各自的财政预算与理财逻辑，背后都是一套生活哲学。有人因结婚时机与资产不同而选择独立，有人因价值观一致而追求透明整合。路径各异，没有对错。
2026-02-27 02:00 HKT
九宫格