潘雄威 - 牙科治疗前 要用消毒药水漱口？ | 乳齿童时

乳齿童时
乳齿童时
潘雄威
4小時前
　　有一位妈妈带小朋友来我诊所检查牙齿，当我将牙櫈向下调教预备检查时，她突然问我，不是要先给小朋友消毒药水漱口吗？我当时有点愕然，数年前疫情的景象突然再浮现，因为这是那段艰难日子每天必要做的事！

　　大家都知道，口腔内充满细菌，但因为口腔内壁有一层黏膜，这些细菌不能进入人体内。当牙肉发炎及患有牙周病，或者于牙科手术时弄损了黏膜，细菌就可能会有机会乘虚而入，经口腔内的软组织及血管进入身体。

　　用消毒药水漱口可减低口腔内壁的细菌数目，进行牙科治疗前，这个做法有两个好处，第一是减少口腔细菌进入病人身体的机会，第二就是减少口腔内的细菌经治疗时产生的水花及飞沫令医护人员受感染。

　　若牙科治疗只是检查或一些简单的程序，事前用消毒药水漱口对病人来说是可有可无，因为病人不会在这些程序中受自己口腔内的细菌感染。虽然消毒药水能减低口腔细菌数目，但若口腔衞生已经是良好，牙齿表面，特别是牙肉边缘没有积聚牙菌膜，是不需要特别使用消毒药水漱口。

　　牙科治疗前用消毒药水漱口不是一个常规要求，医护人员会按情况使用合适的保护装置，高效能吸水花飞沫系统及诊所空气对流等措施控制疾病感染。那位妈妈或许不知道，一般应该是医护人员要求病人用消毒药水漱口，而不是病人要求！

