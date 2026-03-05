李纯恩 - 水气充沛 | 好好过日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩
4小時前
生活 专栏
　　在好长一段干燥日子之后，春雨终于来了。淅淅沥沥下了一天，第二天雨停了，山里起了春雾，像纱幕一样，一阵阵飘来，一阵阵飘去，山色忽隐忽现，鸟鸣声在薄雾中此起彼落，像为风景配乐。突然一群从雾里飞出来，在眼前掠过，羽翼上水光点点。

　　春雨贵如油，一场细雨过后，远处山坡上树木的嫩绿纷纷现了出来，水气充沛，万物滋润，脑子里也跟着满是亮晶晶的水珠。一年的生机由此蓬勃，山色也更加养眼。这时便想到江南竹林之中，雨后春笋竞相而出，时鲜上市，油焖春笋、咸肉蒸春笋，餐枱上的春色也浓了。

　　这天在画展中跟朋友聊天，说起绘画的灵感，我说下笔多数是因为周遭环境的影响，其中少不得季节转换气候转变，冷暖感悟，冬雪春花夏风秋叶因此在笔下而生。去年此时画的一幅春雨图，前两天在画展中被林先生林太太收藏了，林太太说一见这青山细雨的画面就喜欢，不知是不是也因为近来水气绵绵，特别有感觉。

　　近来很喜欢网上一些AI做的猫咪动画，其中有一只懒猫伸着懒腰打着哈欠奶声奶气说：「春困秋乏……就是不想上班！」在此烟雨蒙蒙的季节见了觉得特别应景，虽然还未到清明雨纷纷的时候，但已经「断魂」断得意境十足了。

