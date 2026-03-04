Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 从战地飞回来 | 好好过日子

李纯恩
2小時前
生活 专栏
　　小提琴手F新年放假跟太太去了中东旅行，计划得很好，先飞杜拜，然后去阿布扎比，再飞沙特阿拉伯，去热门旅游景点AlUla。旅程结束后再飞杜拜然后回香港。一切都非常完美，一路也玩得很开心，就在准备回家的时候，打仗了。

  美国轰炸了伊朗，中东地区上空导弹乱飞，杜拜国际机场关闭，要回家的旅客全部滞留，包括F和他太太。我跟他通电话的时候他还在AlUla，说起行程真是故事一堆。

　　他们本来那天飞杜拜转乘阿联酋航空回港，杜拜机场关了之后唯有四处另找出路。战争爆发之后，中东即使没有关闭的机场，往来国际的航班也大大减少，比如沙特首都利雅得本来有往来中国大陆的班机，如今全部停飞，想飞到大陆再转回香港也不可能了。后来有欧洲游客建议他们去沙特另一个城市吉达，吉达机场有飞机飞法国巴黎，这也是一个办法。于是便在网上买了从吉达飞巴黎的机票，再买了巴黎飞香港的机票。

　　从AlUla去吉达可以坐车可以坐飞机，坐飞机要经停利雅得，在利雅得机场等五个小时再转飞吉达，如果坐车的话，路程五个小时可到吉达了。F于是租好了出租车准备走陆路，一切都准备好了，临走前一天那个司机却反口说不干了，为免节外生枝，F马上又去买机票。

　　跟我讲完电话之后，第二天他飞吉达飞巴黎，然后飞香港，他说会沿途更新近况让我知道。我说都费了那么大的工夫，到了巴黎干脆留下来玩几天再走，他说这倒也好。

