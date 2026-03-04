KellyChu - 中电补助计划撑基层家庭 最高可获1000元电费津贴 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2小時前
　　中电为减轻市民负担，今年再度推出「中电基层家庭电费补助计划」，即日起至6月30日期间接受申请，预计帮助约73000个家庭。成功申请的合资格家庭，每户可获得$600补助；㓥房住户可获得$1000补助，可透过参与此计划的社会福利机构、立法会议员或区议员的办事处提交申请。只要是香港居民及持有香港居民身份证满一年，并居住在中电供电范围的合资格人士，便可以申请是次电费补助计划。

　　合资格申请者分为四类。第一类「65岁或以上的独居或双老长者」须正在领取长者生活津贴或综援。第二类「低收入家庭」须为领取其中一项津助的家庭：在职家庭津贴；综援；学校书簿津贴全额资助；幼稚园及幼儿中心学费减免计划全免学费。第三类「残疾人士」须持有残疾人士登记证，或综援的交通补助金，或公共福利金计划的伤残津贴。第四类「㓥房住户」则要符合以下条件：居住于分间单位（即㓥房）、单位内没有安装独立中电电表、没有持有住宅或非住宅的中电电力帐户。

KellyChu

