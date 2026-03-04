小董 - 惨痛瘦身记 | 轻松养生

从马尔代夫放完小假回来再过年已经一个月了，小董没有到过任何派对玩乐，也无去过跟亲友拜年，除了是忙、忙、忙之外，是因为我病了！是不知病因地痛苦折磨了27天⋯⋯那天早上口痕，找来几粒花生米咬咬，一声响之后发现左下侧大牙有酸痛，牙医说咬裂了，此牙不可留，当场便拔掉了！



小董跟大家一样，最怕系牙大夫！往后几天，吃过一次海南鸡饭，就只有止痛药及消炎药是同伴。一星期过去了未见好转，医生说伤口没埋好，出现dry socket病变，又是讨厌的抗生素、止痛消炎药继续，由于这些西药这趟不起任何效用，我自己也加入了银翘散和中药材止痛药，通通不奏效！那种痛由牙床直痛上头顶、下痛到肩颈，整个人魂不附体但没有机会休息，皆因病人们都从外地回来了，来过年顺道调理身体。



我真的不敢请假，拖着半个肿胀的上半身，坚持头脑清醒坐住十个钟，不想吃也吃不到、吃不下，每日都是流质食物过足了27天，西药把肠胃弄翻了，干呕腹泻、失眠⋯⋯我瘦了4公斤，裤头松了，外套不合身！最后，小董觉得自己患上抑郁症了，开始胡思乱想，一只牙毁了下半生？永不逆转的疼痛？会否诱发其他头、颈或口腔问题？十万个后悔咬了几粒花生⋯⋯然后很想喊，我栽在一粒花生手中！叫我怎能忿气呢！？



于是，星期五早上醒来，我再去找牙医：「把牙肉𠝹开、刮清，让它再来重生一次⋯⋯」麻醉针下去，脑海出现自己半身不遂的影像，十秒后，我听到：「哗！咁大旧鸡骨插咗入伤口，仲比新生的牙肉包住，藏咗系里面，点会唔痛呀！？」那一秒，我知道自己被救了！笔墨难以形容的感觉！根据推测，应该是第一天拔牙后麻醉药未过，我吃了有鸡骨的海南鸡饭，骨头插进伤口未有知觉！一直以来都知道牙痛惨过大病，30年来未试过拔牙，这次经历真的令我怕怕了。



牙大夫说：「六个月后回来种牙吧……」小董暂时还未有勇气再接受另一次口腔工程，还是乖乖继续吃流质及软身食物，看看能否再去掉5公斤吧！



学贯中西的大爱中医师博士

小董