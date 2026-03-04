Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 惨痛瘦身记 | 轻松养生

轻松养生
轻松养生
小董
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　从马尔代夫放完小假回来再过年已经一个月了，小董没有到过任何派对玩乐，也无去过跟亲友拜年，除了是忙、忙、忙之外，是因为我病了！是不知病因地痛苦折磨了27天⋯⋯那天早上口痕，找来几粒花生米咬咬，一声响之后发现左下侧大牙有酸痛，牙医说咬裂了，此牙不可留，当场便拔掉了！

　　小董跟大家一样，最怕系牙大夫！往后几天，吃过一次海南鸡饭，就只有止痛药及消炎药是同伴。一星期过去了未见好转，医生说伤口没埋好，出现dry socket病变，又是讨厌的抗生素、止痛消炎药继续，由于这些西药这趟不起任何效用，我自己也加入了银翘散和中药材止痛药，通通不奏效！那种痛由牙床直痛上头顶、下痛到肩颈，整个人魂不附体但没有机会休息，皆因病人们都从外地回来了，来过年顺道调理身体。

　　我真的不敢请假，拖着半个肿胀的上半身，坚持头脑清醒坐住十个钟，不想吃也吃不到、吃不下，每日都是流质食物过足了27天，西药把肠胃弄翻了，干呕腹泻、失眠⋯⋯我瘦了4公斤，裤头松了，外套不合身！最后，小董觉得自己患上抑郁症了，开始胡思乱想，一只牙毁了下半生？永不逆转的疼痛？会否诱发其他头、颈或口腔问题？十万个后悔咬了几粒花生⋯⋯然后很想喊，我栽在一粒花生手中！叫我怎能忿气呢！？

　　于是，星期五早上醒来，我再去找牙医：「把牙肉𠝹开、刮清，让它再来重生一次⋯⋯」麻醉针下去，脑海出现自己半身不遂的影像，十秒后，我听到：「哗！咁大旧鸡骨插咗入伤口，仲比新生的牙肉包住，藏咗系里面，点会唔痛呀！？」那一秒，我知道自己被救了！笔墨难以形容的感觉！根据推测，应该是第一天拔牙后麻醉药未过，我吃了有鸡骨的海南鸡饭，骨头插进伤口未有知觉！一直以来都知道牙痛惨过大病，30年来未试过拔牙，这次经历真的令我怕怕了。

　　牙大夫说：「六个月后回来种牙吧……」小董暂时还未有勇气再接受另一次口腔工程，还是乖乖继续吃流质及软身食物，看看能否再去掉5公斤吧！

学贯中西的大爱中医师博士
小董

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
14小時前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
11小時前
美股恐慌情绪高涨 道指期货泻近1000点 美元美债抽升 专家：市场早前低估局势
美股恐慌情绪高涨 道指泻逾1100点 美元美债抽升 专家：市场转向恐慌性抛售
股市
5小時前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
8小時前
六合彩︱2000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴
六合彩︱2000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴
社会
6小時前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
14小時前
中电消费券2026 |3月初起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
10小時前
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
10:35
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
影视圈
10小時前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
5小時前
更多文章
小董 - 百年好合 | 轻松养生
　　近新年这段期间，市面上有特别多新鲜百合出售，不像以前用真空胶袋装起来那种，而是一个大纸箱里，内有满满的木糠碎料，要伸手下去翻一下，才找到一个一个「千层百合球」。 　　百合含有秋水仙碱等多种生物碱和蛋白质、脂肪、淀粉质、钙、磷、铁及维他命B1、B2、维他命C及胡萝卜素等物质，有良好的营养滋补功效。鲜品和干品功效相同，都有润肺止咳、宁心安神、美容养颜、滋阴养胃的功效。 　　新鲜百合适用
2026-02-25 02:00 HKT
轻松养生