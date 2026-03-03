李纯恩 - 老先生的自尊 | 好好过日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 老先生的自尊

李纯恩
7小時前
生活 专栏
　　视频画面上见一辆光鲜的高级轿车停在伦敦一间酒店门前，司机下车开门，车上下来一个贵族老绅士，字幕打出来，是一个名门望族的成员，年纪在八九十岁之间，西装笔挺，因为年纪大，下车动作有些迟缓，落了地步履也有些蹒跚，他绕过车子走到酒店大门口，台阶上有个岁数看起来跟他差不多的贵族老头在等候，耐心等他一步一步上了台阶，两人寒暄了两句，转身慢慢往里走去，腿脚都不大利索。

　　看到这里，并非想了解两位老先生甚么事情，而是在他们身旁，既有司机，也有酒店工作人员，看见老先生行动不大利索，却没有一个人殷勤上前搀扶，硬是由得他一步步自己走。

　　这在中国就不行了。在中国，年纪略大一点，只要有点身份的，比如甚么协会的主席，甚么大会的代表之类，走到哪里一定有人在旁搀扶，有时一边有人扶，有时两边两个人扶。这好像成了一种规格，好像不被这么扶一把便显示不出德高望重的身份。于是经常会看到一个本来腿脚没有毛病走路很利索的老头，在前呼后拥中几乎被架起来走，非常滑稽，十足异相。

　　这便是中国式的尊敬方式，却没想到其实许多老先生并不乐意被人随便搀扶，比如我就见过好几次有人想扶查良镛先生走路，被他一手推开。我的另一位旧老板何文法先生也是这样，想去扶他走路，一定被他推开。这既是关乎舒不舒服的事情，也关乎老先生的自尊，好端端你凑上来搀扶个甚么！

李纯恩

