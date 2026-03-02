李纯恩 - 平行世界 | 好好过日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩
11小時前
生活 专栏
　　因为以色列和美国跟伊朗打了起来，中东局势由此大乱，杜拜宣布暂时全面关闭机场。杜拜是国际航空枢纽，关闭机场兹事体大，世界各地不知有多少航班因此而受影响。本来有朋友从香港经杜拜飞伦敦，一下子被卡住，不知如何是好。

　　这天的电视新闻里，美国和以色列轰炸德黑兰，伊朗射导弹炸以色列和巴林的美军基地，处处火光，硝烟弥漫。伊朗一间女子小学被击中，115名学童被炸死。另一边厢，日本刚刚发布了追樱情报，说因为天气暖和，日本许多地方的樱花都会在三月初就开放，让预备赏樱的人做好准备，端的是莺歌燕舞。

　　如此看新闻，感觉是世界被切割开来，分成不同的板块。人生是祸是福，就看你生活在哪一块板块之中。投胎没得拣，有人生下来就听到炮火连天，有人生下来则看见莺歌燕舞，同样生而为人，有人要逃避战火，有人在追看樱花，听起来像平行世界，但又在一个地球上，地球上不止一个地球村，就看你活在哪里。

　　在世界很太平的时候，「世界和平」这句话只是很虚的口头禅，是说愿望的时候飞快交出来的行货。只有到了现在这种时候，你才会真正明白「世界和平」这四个字的份量，那是多么美好而又不易得到的一种祝愿。这也就令生活在太平世道板块上的人更加珍惜眼下，不是叫你悲天悯人，但要知道自己的幸运，在灿烂的樱花树下，揣着一颗知足感恩之心。

