李丞责 - 十二生肖 马年运势（三） | 李丞责博士玄学信箱

李丞责博士玄学信箱
李丞责
11小時前
　　承接上两期，本周会简述最后四个生肖：猴、鸡、狗、猪在马年的运势。

猴：属猴者今年运势平稳向上。事业得「文昌」星加持，利于进修升学，更有「驿马」带动出差或往外发展的机会。财运以正财为主，不宜投机赌博，否则易招损失。需特别留意属猴长辈健康，以及最好避免出席探病、问丧、拜祭的场所。爱情运平淡，尤其男性会易感孤独。

鸡：属鸡者今年得「天乙」贵人相助，运势不俗。事业有「太阴」星坐阵，易得女性贵人提携。财运正财上扬，踏实行事易见成果。健康方面，建议做身体检查，以防出现突发性的问题，年长女性要留意妇科方面。爱情运精彩，逢「红鸾」星入命，有利成家立室或单身者脱单。

狗：属狗者今年与太岁相合，具备优势。事业有「三台」吉星，地位名望皆有提升，利开创事业。「华盖」星对艺术、设计与装修人士特别有帮助。财运正财利好，更有「地解」星能帮助解决房地产问题。健康需提防「披头」星的影响，医美需谨慎。爱情运稳定，未见突破。

猪：属猪者今年事业与姻缘运势向上。得「月德」女性贵人星照耀，易获女性上司或伙伴提携。更有「玉堂、玉贵」星助力，利于名气提升及透过信誉得到贵人赏识。财运方面，今年有置业机会，但需提防失物、失窃以及「小耗」星导致的小额金钱损失。健康需留意撞伤，做运动要加倍小心。爱情方面，男士感情运看高一线，单身者宜把握机会。

　　如想看到更详尽的影片解说或其他玄学知识，可关注我：

抖音：李丞责（李承责）（83323140969）/小红书：李丞责（95475659120）/微信视频号：李丞责师父说（「责」为简体）/Facebook及IG：李丞责

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
