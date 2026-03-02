Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 修道院与洋紫荆花 | 任意行

任意行
任意行
张诺
11小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　位于薄扶林的伯大尼修院的博物馆，大概是香港最袖珍的博物馆之一。它躲在演艺学院电影教学楼的底部，门口凹入，不留意便会错过。不过八、九百呎的空间，像个地窖，又像酒窖，陈列着些许圣物、几册旧书、数件出土文物。然而，就在这方寸之间，薄扶林一百多年的历史，竟层层叠叠地铺展开来。

　　最教人惊喜的，是那朵洋紫荆的故事。1880年左右，伯大尼的神父在摩星岭附近的海边，首次发现了一株开着艳紫花朵的树。那花形似兰，叶如羊蹄，神父将它小心翼翼地移植到修院的园林里，以插枝繁衍。后来，这些洋紫荆的后裔被送往香港动植物公园，1908年由植物学家正式定为新品种，并以热爱植物的港督卜力夫妇命名。1965年，洋紫荆成了香港市花，尔后更栖息在特区的区徽上。谁能想到，一朵花的传奇，竟始于修道院的泥土？

　　更鲜为人知的，是神父们对社会风气的维护。1874年，一名富有的欧洲籍妓女，竟在士丹顿街的传教会服务中心隔壁开起妓院。奥塞神父与同袍愤然，却非只会祈祷－－他们寻求华民政务司襄助，派警员在妓院门外驻守，登记所有「男性访客」的姓名。生意急跌，那女子只得卖屋迁走。这大概是香港史上最早的「扫黄」了。

　　走出博物馆，阳光下的修院洁白如昔。正门上刻着福音的话：「主啊！你所爱的病了！」百年前，这是为远东病苦传教士而设的疗养院；百年后，这份对人的关怀，早已化作洋紫荆花影，散落在香港的每个角落。

张诺

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
54分鐘前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
22小時前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
4小時前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
4小時前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
2026-03-01 11:06 HKT
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
00:35
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
突发
2小時前
星岛申诉王|放蛇揭 私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次 !
04:09
星岛申诉王 | 放蛇揭私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次
放蛇直击
5小時前
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 围观者拍片亮气枪「助攻」
00:45
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 大埔反黑组接手调查
突发
3小時前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
2小時前
更多文章
张诺 - 成功司仪的语感 | 任意行
　　网上偶然看到内地播客人杰的婚礼主持片段，让人留下深远印象。他的声线沉稳而厚重，听起来格外舒服。说话没有华丽的修辞，却能把新人之间的小故事，优雅地娓娓道来，真挚动人。 　　人杰并非典型司仪。很多人认识他，是因为文化播客《大内密谈》，他是创始主播「詹华」。正因为长年透过声音与听众建立亲密信任，他成功「破圈」，成为许多追求共鸣的年轻人心目中的理想婚礼见证人。他的客人，大多厌倦了千篇一律的客套话
2026-02-27 02:00 HKT
任意行