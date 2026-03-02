张诺 - 修道院与洋紫荆花 | 任意行

位于薄扶林的伯大尼修院的博物馆，大概是香港最袖珍的博物馆之一。它躲在演艺学院电影教学楼的底部，门口凹入，不留意便会错过。不过八、九百呎的空间，像个地窖，又像酒窖，陈列着些许圣物、几册旧书、数件出土文物。然而，就在这方寸之间，薄扶林一百多年的历史，竟层层叠叠地铺展开来。



最教人惊喜的，是那朵洋紫荆的故事。1880年左右，伯大尼的神父在摩星岭附近的海边，首次发现了一株开着艳紫花朵的树。那花形似兰，叶如羊蹄，神父将它小心翼翼地移植到修院的园林里，以插枝繁衍。后来，这些洋紫荆的后裔被送往香港动植物公园，1908年由植物学家正式定为新品种，并以热爱植物的港督卜力夫妇命名。1965年，洋紫荆成了香港市花，尔后更栖息在特区的区徽上。谁能想到，一朵花的传奇，竟始于修道院的泥土？



更鲜为人知的，是神父们对社会风气的维护。1874年，一名富有的欧洲籍妓女，竟在士丹顿街的传教会服务中心隔壁开起妓院。奥塞神父与同袍愤然，却非只会祈祷－－他们寻求华民政务司襄助，派警员在妓院门外驻守，登记所有「男性访客」的姓名。生意急跌，那女子只得卖屋迁走。这大概是香港史上最早的「扫黄」了。



走出博物馆，阳光下的修院洁白如昔。正门上刻着福音的话：「主啊！你所爱的病了！」百年前，这是为远东病苦传教士而设的疗养院；百年后，这份对人的关怀，早已化作洋紫荆花影，散落在香港的每个角落。



张诺