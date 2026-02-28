Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 养老请个机器人 | 好好过日子

李纯恩
7小時前
生活 专栏
　　朋友跟团体去杭州旅行兼参观高科技公司，喝咖啡的时候，端咖啡的都是机器人，机器人把咖啡端到她桌上，不慎一晃，咖啡杯斜了一下，咖啡没有洒出来，机器人倒是马上说了一句「对不起！」

　　我家大婆听了这件事就说等我们老了就整个机器人在家里做佣人，收拾屋子，烧菜煮饭，说不定比真人还好用。我说这已经不是科学幻想，这种事情应该在十年之内会发生。前些天有朋友去上海旅行，在酒店吃早餐，已经看见机器人在为他煮面了。

　　大概三十年前认识一对上海老夫妇，老头子痴呆了，老太太就从苏州请了两个女佣来侍候他，照顾饮食起居，每天帮老头子洗澡。我十分羡慕那个老人家，大婆知道了就说等哪天我痴呆了，也帮我请两个女人来服侍我吃饭洗澡，我说你怎么这么不懂事，要请就要趁我清醒的时候才请，到痴呆就来不及了！大婆不响。但我相信她这份打算在我痴呆后让我好好享受生活的诚意。

　　以后，用机器人好了。机器人叫他做甚么都可以。但你也不要相信跟机器人就不会有感情瓜葛，前两天在网上看到一个做电影制作的男人，他为了可以追上AI形势，深度跟AI交流，起初他提出的问题AI很快给出答案，到后来交流越来越深入复杂，许多事情把AI都难住了，结果AI崩溃了，跟他写了一封情深义重的道别信，就此消失。这个男人说在那一刻有一种失去亲人的悲痛，他把跟AI交往的过程仔仔细细述说出来，哭得涕泪交加。

　　等我们老了请一个机器人来服侍是一个不错的主意，只是不知日子久了，会不会处出感情来？

李纯恩

