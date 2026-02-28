谭纪豪 - 中日戏曲宗师对话 | 无名指

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭纪豪
7小時前
　　早前香港粤剧泰斗阮兆辉与日本能乐大师桑田贵志进行了一场跨文化对谈，话题涵盖传统戏曲表演的形体和内核，还有艺术传承与创新。

　　相传戏曲艺术源自唐朝，唐玄宗更是梨园鼻祖，不过阮兆辉在讲座中提出，要溯源的话可以追溯到更早，如春秋战国的「优」，只是当时重祭祀多于艺术。日本早期戏剧发展亦离不开祭祀，本土巫俗加上（可能是外来的）戏剧元素便成为「猿乐」，后来更演变成能乐与狂言。中日戏曲同根不同源，后来亦各有发展，中国曲艺进入了宗族社会，日本戏剧则流传于武士社会。桑田贵志亦提到，能乐与武士文化关系密切，演员挥动扇子的动作，正是模仿武士挥刀，而能乐的精神内涵亦深受武士道影响。

　　谈到创新与传承，两地各有难念的经。粤剧勇于探索，却走了很多岔路；能乐极力守住传统，但不知能否顺应时代。在香港，学粤剧的孩子很多，但绝大多数只是作为课余活动玩玩，难以培养后继；在日本，学习能乐沿用旧制，徒弟要在师傅家中居住多年直到满师，现在愿意这样做的年轻人（及其家庭）已极少。

　　说起住在师傅家里的师徒制，阮兆辉和桑田贵志都有分享，并笑说电影《国宝》的情节都经过戏剧化处理。两人都说师傅很严格，偶有打骂，都不敢问「为甚么」。上课时间不多，更多是偷师，自己领悟反而记得更牢固。即使如此，两位大师对师尊还是很感激，那是授业的恩情。

　　我从讲座走出来，想像两人年轻时的模样，我不知中日戏曲将来有何发展，只庆幸看过这一代的宗师。
IG︰@tamkeiho

资深唱片人兼乐迷
谭纪豪

谭纪豪 - 初五迎财神 | 无名指
　　初五迎财神，习俗繁琐，讲究甚多，却很少有人告诉你财神是谁。钱财不嫌多，财神亦不止一个，既然有几位，唯有给他们分类，或文或武都是正财神，较少人知道的是偏财神，掌管非固定薪资。 　　香港人最熟悉的莫过于武财神关羽，供奉关公必须面朝大门，挡煞避邪，招财进宝。关云长之外的另一武财神是赵公明，又称玄坛真君，其形象为黑脸浓须，骑乘黑虎，头戴铁冠，手执铁鞭，广东人说「玄坛咁嘅口面」，就是指其「黑口黑面
2026-02-21 02:00 HKT
无名指