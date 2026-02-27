胡慧冲 - 火车夜市回来了 | 笔泰冲动

经常说百货应百客，每个人的喜好不同，有人去旅行钟意住平酒店，有人钟意住豪啲，有人钟意街边地道草根美食，亦有人钟意米芝莲高级餐厅⋯⋯正如夜市，有人会选择交通方便的，有人则想越远越好。早前曼谷附近出现一个大型夜市，好多社交媒体朋友争相采访，声称地方超级大、没有外国游客和嘢食超级平，但地方实在远；虽然话搭BTS可以去到，但其实唔系真系行得到去，兼且要再转车，从市中心过去，你起码预差唔多接近一个钟⋯⋯地方系大，但其实卖嘅嘢同其他夜市有一半以上相同，你话啲嘢系咪超平？但平又如何，举例串烧平10泰铢，你会食够10串或20串吗？说没有游客，但其实好矛盾，个个拍片人都走去介绍，结果又会引来好多中港台和其他地方游客，又何来没游客呢？其实时间先最重要，出外旅游吓吓要搭咁耐车程去一个咁远嘅地方，其实值唔值得呢？真系见仁见智！里面卖嘅嘢系咪好值得去呢？亦都系见仁见智！有朋友去完话正，但都有人去完话失望，都系𠮶句，百货应百客。



如果唔想花太多时间嘅话，其实曾经红极一时嘅Train Night Market Ratchada夜市而家又返返嚟啦，喺地铁站旁边嘅商场后面，去过都知道有几方便。今次重新营业相信一定再有新嘅卖点，当然亦都一定有人会话好多游客去，但你自己唔系游客咩？做乜咁憎游客？亦可能有人会话啲嘢贵，但好老实讲，夜市小贩可以贵得几多？你又会食几多或者买几多呢？这个夜市3月27日会重开，有兴趣的都可以去看看。



胡慧冲