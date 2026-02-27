邓达智 - 招呼不周 | 智智乐GO

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　上世纪90年代，退下一般酒家为先母庆寿，改为可安排较多亲友共聚的吾乡宗祠；让家人松了一口气，不然请这个，不请那个，谁坐那一桌，谁跟谁不可共坐……「关系哲学」处理不周，势将带来误会与怨怼，为喜庆蒙上阴影，何苦来哉？

　　母亲新春生日期间，逢大年初三在宗祠举行九大簋盆菜宴，除大厅中间重心位置留给至亲家人及年长亲友；其他位子，犹如吃自助餐，先到先坐随便入座，减省心力精神凡几许！重点，这格式的座位安排比较随意，免却主人家的我们疏忽，引起招呼不周，招致无谓误会。

　　宗祠内大锣大鼓舞狮子舞麒麟为母贺寿，被远近亲戚朋友器重；渐次成为唤回香港农历新年气氛渐稀的一支回魂针；年复年越来越多朋友要求参与，甚至香港旅游发展局都曾安排新春期间，被邀来港参观本地庆年活动，来自世界各地及内地的媒体，在大年初三晚安排，前来体验围村传统喜庆活动；渐成风俗，也唤醒香港至乡土的盆菜食制渐被海内外人士认识及关注。

　　盆菜一度成为重要大时大节，从五星级酒店到便利店都供应的指定贺节食品。在宗祠内宴客，绝少吃单一大盆菜，而是包含飞鸟走兽游鱼冬菇鲍鱼及小盆盆菜「九大簋」。

　　各方媒体不断广播，吸引更多朋友及他们的亲友的兴趣参与；十年前来参加的朋友多至过千人，安排严重失衡，反正母亲仙游已好几年，当下决定到此为止，停止举行。直至去年，各方朋友恳求恢复举行，在比较低调的情况下，严控办理二十席；结果不俗。

　　马年大年初五，「香港中厨师协会」会长及成员参与，另有机构及粤剧团体表达浓厚兴趣；原以为继续顶多筵开二十五席，最终三十八席。自己单独一人处理；编位、布菜、迎宾……不言辛苦，免不了心情忐忑，时刻防备顾百漏一！

　　可惜一直的担忧，果然命中；带领大半生仰慕的文化界传奇人物们，参观过两座宗祠、祖堂书室及过去招呼人客的清暑轩，始得机会回家匆匆换过长衫，再回到宗祠，郑文雅提醒，始发现既是长辈亦是挚友「镛记酒家」礼哥甘琨礼，在下「御用模特儿」余慕莲一行人已消失。

　　本来特别安排的饭桌整夜空置，在众多来宾前面继续笑脸迎人，心下无奈得五内翻腾；自责一刻时间与精神错配，弄至招呼不周，水洗难清！

