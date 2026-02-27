郭志仁 - 财政预算 | 九宫格

每个家庭都有各自的财政预算与理财逻辑，背后都是一套生活哲学。有人因结婚时机与资产不同而选择独立，有人因价值观一致而追求透明整合。路径各异，没有对错。



认识一对商界高级管理层夫妇，粗略估计两人月薪均达数十万。两人平日生活已十分独立，彼此从未过问对方的薪金。太太长驻成都工作，先生则留在香港，每月仅相聚数日。两人都在拥有个人事业后结婚，各自早已置业，太太回港时，有时住在先生何文田的居所，有时同住她在浅水湾的豪宅，连一起供楼这个婚后课题也不用烦恼。



另一对专业人士中产夫妇，则采取高度透明的模式。两人设有联名户口，薪金每月自动转帐入内，由老公统筹分配交租、投资、娱乐等开支。老婆用他的附属信用卡，就连八达通自动增值亦以他名下信用卡扣数，老公就是家中的财政司长。



有趣的是，这两对南辕北辙的夫妇彼此相识，每次相聚总免不了一场理财哲学辩论：「真系唔明白，点解你哋可以咁样理财！」财政独立一方认为，人总要保留一点安全感与自主空间，未必谈及离婚那一步，但也不可能毫无保留摊开共享。反方则问，既然结了婚，就应该共同经营一个家庭，如果分得那么清楚，倒不如同居？



所幸大家都是朋友，纯粹交换观点，并无半点火药味。众人举杯，品尝中产夫妇特意准备庆祝马年的澳洲酒王Penfolds Grange Bin 95。成都工作那位女士呷了一口，眼尾一挑，随口问：「呢支酒都系用联名户口买㗎？」四人相视大笑。



「到底真心相恋，仍愿意仍愿试，不理会这个世界，话你疯话我痴。」叶蒨文、郑秀文－－《谈情说爱》



郭志仁