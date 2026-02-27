冯应谦 - 对付颈纹的矛盾 | 花样男教授

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯应谦
15小時前
生活 专栏
　　颈纹，绝对是中年男女美容路上的大死穴。无论怎么保养皮肤，直到现在我都还没有找到彻底解决的方法。只是最近过年，特别有空，才比较勤力地处理一下我的颈纹。

　　很多人说，现代人变成了低头族，经常看手机、平板等坏习惯导致颈部出现皱纹。不过我不太同意这个说法。小童、年轻人用机比我还多，他们可是一条颈纹都没有。所以我觉得改善姿势帮助有限。

　　颈纹其实有两种。第一种是浅层颈纹，类似面纹或鱼尾纹，问题多半是皮肤干燥、缺水，年纪渐长问题更明显。简单一点就是狂保湿：脸部保湿精华、精华油都可以减淡纹路。但说真的，心会痛，因为颈部面积比脸大，用量多、成本不少。想节省一点可以考虑专用颈纹霜。另一诱发颈纹原因就是曝晒。我真的建议大家每天搽透明带防晒的隔离霜，不过男士们要有心理准备，恤衫衣领很容易被防晒品染成发黄，这真的有点矛盾。

　　第二种就是「水平颈纹」，即是在脖子上一圈一圈凹陷的纹路。这真的是死穴中的死穴。年纪大了，骨胶原和肌肉流失，颈皮变薄、又易松弛，用一般护肤品基本上没甚么起色。要补回骨胶原才是实际，有些医学美容疗程除了脸部，也能帮颈部导入胶原蛋白。我最近还特意试了Margy’s的蛋白面膜，极推崇，它有够长，可以一并敷面和敷颈，满足感高。总的来说，要真正对付颈纹，代价真的不便宜啊。

冯应谦

