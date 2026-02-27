林靖风 - 《东京的士》与《秒速5厘米》 | 优雅以后

直到现在，我仍然会把一些戏票和特定日期的收据留下来，为着留存某一段回忆。在某一天跟某一个人做了某一些事情，即使是微不足道的经历，也至少知道自己曾经做过。我们在世界上，其实都只是一个微不足道的存在。



《东京的士：回忆里程》充满着日本八、九十年代温情剧集的气氛：夸张手法的演绎、经过设计的幽默与风趣情节，交织着城市中的都会风景，讲述人与人之间的亲密并不只能用时间来衡量。司机宇佐美浩二（木村拓哉饰）安慰女主角高野蓳（倍赏千惠子饰）说：「正因妳还活着，才可以看到这样的美景。」看似荒谬的人生故事，也可以用一程的士的时间来讲述。



《秒速5厘米》真人版补充了许多原动画中较为直白的角色塑造。原本以独白为主的叙事方式，加入多个角色之间的对话，以推进两位主角的情感堆叠与生活细节。原先以章节区分的叙事手法，亦改为插叙的形式，带动两人之间的情绪转折。故事透过「世界末日」时的约定，呈现出挽留或放下的抉择。暗恋远野（松村北斗饰）的高中生澄田（森七菜饰）说：「见不了面也会让心产生距离吗？」回忆或许不存在，但一个人的影响却是永恒的。



林靖风