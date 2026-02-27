KellyChu - 港铁成功申办2028年国际公共交通峰会 | Executive日记

国际公共交通联会（UITP）选定港铁公司作为东道主办单位，在香港举行2028年UITP峰会，是年度峰会逾百年来首次移师亚太地区。港铁表示，UITP年度国际峰会是全球公共交通业界顶尖盛事，是次香港在众多申办城市中脱颖而出，成功获选主办峰会，是对香港推动公共交通发展，以及港铁在当中所扮演角色的肯定。



UITP是全球最大的公共运输综合性国际组织，其年度峰会每年吸引来自逾百个国家及地区的政府机构、公共交通营运商及行业供应商等代表参与，初步预计2028年参与人数约1万人。3天主要会期内将提供展示尖端技术及探讨未来交通发展的交流平台，并透过一系列周边活动，展现主办城市在公共交通发展的成就。



港铁公司行政总裁杨美珍说，港铁非常荣幸能将UITP年度国际峰会带到香港，港铁作为香港公共交通系统的一员，亦期待透过峰会，展示香港在政府、业界及社会共同努力下，所建构的高效及可持续公共交通出行典范。



KellyChu