KellyChu - CEO黎韦诗感谢同事付出成就50周年 麦当劳员工晚宴8000人欢聚亚博 | Executive日记

香港麦当劳每年都会于新春期间举办员工晚宴，感谢全体员工过去一年坚守岗位。今年延续传统，一连三晚假亚洲国际博览馆举行年度员工晚宴，筵开650席，与近8000名员工欢聚一堂，喜迎马年。同时颁发逾500个长期服务奖，当中超过150位员工服务满20年或以上，以及颁发超过200个年度杰出员工奖。



香港麦当劳行政总裁黎韦诗于晚宴上致辞时，向全体员工表达谢意，并为大家打气及送上祝福：「2025年是香港麦当劳非常丰盛的一年。全赖每位同事在不同岗位上的坚持和付出，我们成功举办多个活动，与全港市民一同庆祝。我特别感谢一众长期服务奖得奖同事－－他们多年来的敬业精神，与公司迈步向前，成就50周年这个辉煌的里程碑。踏入马年，让我们一齐继续秉持『味美欢笑，共创共好』的信念，为顾客带来更多Happy Moments。」



适逢香港麦当劳50周年主题花车早前于新春花车巡游亮相，一部迷你版花车联同员工表演队载歌载舞，气氛热闹。



晚宴更邀得多位人气歌手惊喜登场，包括人气王姜涛@MIRROR、麦当劳的全新茶饮代言人及《寻秦记》中的大热人物林峰、连续多年参与员工晚宴演出的Dear Jane。表演嘉宾甫出场已旋即将现场气氛推向最高点，一众员工纷纷化身小粉丝走到台前大合唱，气氛热烈，大赞公司带来「世一员工体验」。



KellyChu



