王佩儿 - 身边还有我 | 侃侃儿谈

过年，是中国人最大的节日。



这两年，煤气公司和水务署的义工们有一项传统，就是在春节前合力制作应节食品，再送赠予社会上有需要人士。去年，我们将这份爱心送给入住过渡性房屋的基层家庭；今年，我们最期望把关爱延续到大埔宏福苑的居民们……



于是，除夕前夕，两间机构的义工放工后齐集煤气烹饪中心，用了整晚时间，亲手制作出一批精美萝卜糕，同时我们亦向本地快餐集团订购糕券，并透过社福机构的服务网络，务求惠及所有宏福苑的家庭；此外，我们还特别邀请平时写得一手好字的公司同事发挥所长，亲笔写挥春，最后再由义工代表亲身将这些盛载温情暖意的过年礼物，送到部分安置居民的手中。



我们明白，和他们所失去的相比，小小糕点实在微不足道；我们也知道，社会上还有很多资源、很多有心人都在默默付出、施以援手。但我的义工同事们还是希望略尽绵力，通过「亲手亲制、亲力亲为」，在新春里送上一份心意和祝福，让街坊们感受到：「你的身边，还有我陪伴与支持！」



不要小看陪伴的力量。近期在跟进灾后支援的过程中，听到区内社福机构的朋友跟我说起这样一件事：大埔从来都是一个很有人情味的地方，但因为一场无情火，许多以前的老邻居老街坊今已四散东西。尽管3个月过去，他们依然会时常回到区内不同的社福机构「行下、睇下」，名义上，好像是来了解下有何物资派发；但心底里，「其实是希望再遇见返啲老朋友，大家可以再聚下、倾下」……



原来，一份温情的陪伴，一番叙旧的闲谈，已是人情味最朴素的表达，让他们在那一刻仿佛又回到昔日时光。



我在想，从企业支援角度，或许我们在未来日子可多举办一些适当活动，为街坊们提供多些重聚的机会，让他们感受到，在重新振作的道路上不孤单。



香港中华煤气有限公司

企业事务及政府关系总监暨延伸业务总监

王佩儿