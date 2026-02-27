冯程淑仪 - 多管齐下推动西九文化区财务可持续发展 | WestK 留声机

刚踏入丙午马年，祝各位读者一马当先、马到功成！



西九文化区在刚过去的农历新年长假期延续强劲人气。2025年，西九整体访客人次超过1700万，按年增加一成三。2025/26财政年度（截至今年1月），会籍及赞助等机构发展相关收入较去年同期增加约24%，区内餐饮设施生意额则增逾14%。受惠于旅游业复苏，西九在复杂的经济环境中表现理想，展览和节目大受欢迎，不仅是大众共享的艺文生活空间，亦是旅客必到的文创旅游地标。



农历新年前，我们向传媒公布了一个好消息──西九与中国工商银行（亚洲）达成一笔30亿港元、长达10年的银行融资协议，远超本地其他公营机构同类型贷款的年期，反映银行界对西九的营运以及未来发展的信心。



为履行西九的公共使命，管理局采取多管齐下的措施，推动财务可持续发展。首先，继续提升营运表现和开拓收入来源，除门票、赞助和场地租赁等收入外，我们更积极发展和输出文化IP以及文创商品。例如古埃及文明大展与原创音乐剧《大状王》巡演，门票及文创产品收入都远超预期；两间博物馆的成本回收率，更与世界顶尖的博物馆看齐。



第二，全速推进西九的酒店/写字楼/住宅发展项目。2024年7月，特区政府批准管理局出售位于西九第2区的住宅发展项目，我们现正为招标工作做准备，预计今年内具备为项目招标的条件。区内首个公私营合作项目──艺术广场大楼，预计于2027年内完工，届时将带来稳定的租金收入。



第三，透过不同融资方式获得稳定现金流。除2024年延续与10间银行签订的可持续发展表现挂钩贷款，以及中国工商银行（亚洲）的银行融资协议外，管理局亦将推出中期债券发行计划，按实际需要分批发行债券。上述融资方案让西九有能力应付未来10年的现金流需要。



过去一年，我们在三大方向均取得良好进展，正逐步解决短、中期现金流压力。2026年，我和团队将继续努力，推动香港发展为中外文化艺术交流中心，以及为西九奠定长远可持续发展的基础。



冯程淑仪