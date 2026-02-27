李纯恩 - 收藏记忆 | 好好过日子
在筹备画展的时候，邦瀚斯的朋友提议除了我的画之外，还可以展出一些我的收藏品。于是画展就分了两个部分，第一部分是我画的「猫在哪里」，第二部分叫「黄金时代」。
听了这个称呼，熟悉我的朋友就知道指的是八十、九十年代的香港。我收藏的东西基本上都来自朋友，比如查先生写的最后一幅书法、黄永玉先生写给我的对联、张国荣送给我的唱片、倪匡和吴宇森写给我的信，还有在做报纸副刊时收到的查先生的亲笔指示和他的文章原稿，以及在那个年代跟演艺圈朋友拍下的合照⋯⋯诸如此类，好像零零碎碎，却又互有关联，都能串连起来。
这些收藏在当时还觉得平常，但随着岁月增长，越来越珍贵，那既是我的一段人生历史的纪录，也为香港定格了一个那么耀目的黄金时代。时光流逝，许多人事也随之流走了，幸好有些物件留下成了印记。睹物思人忆事，当年的欢笑声似乎又在耳边响起，是那么真切，那么可贵。这些，只要是从那个年代走过来的香港人，应该明白我在说甚么。
那时候我们都年轻，就像今天帮我策展的年轻朋友一样。他们看着当年留下来物件和照片，陌生得来又觉得亲切，我则是随手拿起一样都可以说出一段有情有义有趣的故事，许多事情，也只有那个时代才会发生。我跟他们说，许多今天好像普通平常的东西，物件也好，照片也罢，其实是留给以后看的。好好留着，在以后，都是回味无穷的故事。
李纯恩
