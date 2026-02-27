李飞帆 - 大家乐推出三重会员礼遇 | 企业热话
由即日起，大家乐特别推出三重会员礼遇，让顾客连环享受多重着数。
由即日起至3月8日，推出「长者会员晚市满$50即减$5」优惠，长者会员可于App内领取优惠券并于自助点餐使用，或于收银处向职员表示，即可即时享有折扣。优惠适用于大家乐多款晚市人气菜式，包括暖心汤品、滋味饭面、招牌小菜、惹味烧味、暖笠笠火锅及铁板系列等，更可无限次使用，愈食愈抵。
同时大家乐亦带来「早餐手机点餐指定点心配粥套餐即减$4」礼遇。Club 100会员即日起至3月8日凭券于早餐时段以手机点餐惠顾指定点心配粥套餐，即可享$4折扣优惠，为每朝带来轻松又满足的开始。
*大家乐快餐有限公司保留此券之最终决定权，优惠须受其他条款及细则约束。
