李飞帆 - 摄达®纳豆通血管加强版最快1小时畅通血管 | 企业热话
阅讀更多
內容
30岁后，血管内的斑块积聚会显著加快；加上不健康的生活方式，如忙碌工作、饮食不健康以及缺乏运动，容易导致血管受到损害，并透过手脚麻痺、胸口闷痛或头晕等症状发出求救讯号。
「摄达®纳豆通血管加强版」配方结合三合一强效成分：日本专利纳豆激酶、专利Komecosanol®米糠萃取物（含甘蔗原素）及辅酶Q10，有助溶解及清除血管内积聚的废物，抑制血管废物生成；清脂降醇（真人实测，4星期降低坏指数9.1%）、改善血液黏稠度，畅通血管；临床证实最快1小时*见效，功效比一般纳豆产品高达100倍*。
同时或有助稳定三高，维持心脏及血管健康，预防心血管风险。产品日本制造，天然无药性，适合长期服用。
*Journal of Pharmacological Sciences 2005; 99: 247-251.
销售点：摄达概念店（铜锣湾、荃湾）及网店，于各大药房药行有售
查询：2544 4182 网店：https://www.citracium.com/
最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
2026-02-26 15:46 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
更多文章