杨立门 - 中东料理 | 慢活时代

我的一位表姐几十年前远嫁伊朗，已在那边落地生根，亦早已习惯当地的饮食。她说伊朗本来是个物质富饶的国家，除了猪肉外，各种食材都不缺，因为南面有波斯海湾，北部也有里海，是世界最大的内陆水体，所以水产也很丰富。不过当地的烹饪却不敢恭维了，一般以牛、鸡和羊肉为主，其中又以鸡肉最普遍，通常是烤熟或用各种蔬菜来炆煮。一次她丈夫来香港和我们一众表亲聚会，下厨为我们弄了一道用香料腌制过的烤羊肉，味道还不错。他说当地人很重视吃羊肉，通常在节庆日子才会吃的。



我最近到与伊朗只一水之隔的沙特阿拉伯旅游，发觉两地的饮食文化相约，一样没甚惊喜。鸡肉果然是最主要的肉食，我逛超市见到冻柜里的冻鸡是一捆十只卖的，价钱很实惠。导游安排我们到一间本地传统餐厅，午饭是一种叫jareesh的蔬菜汤，和一整只烤鸡放在用黄色香料煮的米饭上。鸡肉的肉质还可以，但调味不足，所以米饭比它好吃。第二天行程安排我们探望一个当地家庭并吃饭，招待我们的竟又是同一款鸡饭和jareesh！在首都利雅得，除了在大商场，大街上的食肆不多，我们酒店附近有几间大众化餐室，有用面皮卷着吃的kebab烤肉、用鸡肉和蔬菜馅料的煎饼、和一种玉米片混合鹰咀豆，再浇上甜奶浆的甜点，价钱超平，味道还可以。



最近伊朗地区局势紧张，战争如箭在弦，很替我的表姐一家担心。幸好他们一个儿子在美国工作，听说他们已避走到那边去了，但望他们都能跨过这一关。



前资深公务员

现任时事评论员

音乐人

杨立门