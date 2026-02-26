Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 你的牙肉健康吗？ | 乳齿童时

乳齿童时
乳齿童时
潘雄威
7小時前
生活 专栏
　　牙肉的设计鬼斧神工，将口腔内的无菌区和污染区隔开。无菌区是牙脚、牙槽骨和黏膜下的软组织；污染区就是口腔。

　　婴儿自出娘胎那一刻，细菌就从周围环境进驻口腔，附在黏膜和舌头表面，但因数量有限，而舌头在吸啜及吞咽时不断清理黏膜，口水的分泌也使细菌不能长时间停留在黏膜表面。当第一只牙从牙槽骨穿破牙肉长出来的时候，细菌便会附在牙齿表面，若没有好好清洁牙齿，牙肉边缘的细菌就会对牙肉产生破坏。

　　发炎是牙肉受损害的第一个症状，牙肉会变红色，肿胀、发热、疼痛，影响咀嚼及进食。有以上问题，你的牙肉就不算健康了。

　　初期发炎是可逆转的，在这时候若将问题根源清走，即是牙菌膜，发炎就会减退和消失，牙肉会回复健康。若牙菌膜继续长期留在牙肉边缘，情况就会变成慢性牙周病，牙肉和牙槽骨会萎缩，这时牙肉就会有不可逆转的破坏，你的牙肉就很不健康。

　　萎缩了的牙肉一般是不会自己长回原处，所以当牙肉收缩令牙脚外露或离开了牙脚变成牙周袋，牙周病已不是站在你门口这么简单，是已经入了你的家，细菌攻破了你的牙肉，污染了黏膜下的无菌区，破坏你的牙肉和牙槽骨。

　　瑰丽耀眼的钻石要有坚固的托座爪镶，晶莹洁白的牙齿也要有健康结实的牙肉承托。要每天彻底清洁牙肉边缘的牙齿表面，有任何牙肉发炎症状或牙周病征就要尽快看牙科医生，接受治疗，不要让污染区的细菌进入无菌区，造成破坏。

潘雄威 - 牙髓防腐 | 乳齿童时
　　个多月前到埃及旅游，例牌睇木乃伊。位于开罗的埃及国家文明博物馆地库藏有22具木乃伊，全部都是法老和皇后，距今已三千多年，但整个身体，甚至皮肤和头发都完整地保存。 　　导游话古代埃及人精通化学，尤其是制药及防腐，他们用天然碳酸腌制及保存食物，更以树脂、蜂蜜及梳打粉做尸体防腐，制成木乃伊，数千年不腐烂。 　　中国人自东汉时期（约1,800年前）已经用含杀菌成份的草药塞人牙髓，杜死「牙虫
2026-02-12 02:00 HKT
乳齿童时