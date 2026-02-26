潘雄威 - 你的牙肉健康吗？ | 乳齿童时

牙肉的设计鬼斧神工，将口腔内的无菌区和污染区隔开。无菌区是牙脚、牙槽骨和黏膜下的软组织；污染区就是口腔。



婴儿自出娘胎那一刻，细菌就从周围环境进驻口腔，附在黏膜和舌头表面，但因数量有限，而舌头在吸啜及吞咽时不断清理黏膜，口水的分泌也使细菌不能长时间停留在黏膜表面。当第一只牙从牙槽骨穿破牙肉长出来的时候，细菌便会附在牙齿表面，若没有好好清洁牙齿，牙肉边缘的细菌就会对牙肉产生破坏。



发炎是牙肉受损害的第一个症状，牙肉会变红色，肿胀、发热、疼痛，影响咀嚼及进食。有以上问题，你的牙肉就不算健康了。



初期发炎是可逆转的，在这时候若将问题根源清走，即是牙菌膜，发炎就会减退和消失，牙肉会回复健康。若牙菌膜继续长期留在牙肉边缘，情况就会变成慢性牙周病，牙肉和牙槽骨会萎缩，这时牙肉就会有不可逆转的破坏，你的牙肉就很不健康。



萎缩了的牙肉一般是不会自己长回原处，所以当牙肉收缩令牙脚外露或离开了牙脚变成牙周袋，牙周病已不是站在你门口这么简单，是已经入了你的家，细菌攻破了你的牙肉，污染了黏膜下的无菌区，破坏你的牙肉和牙槽骨。



瑰丽耀眼的钻石要有坚固的托座爪镶，晶莹洁白的牙齿也要有健康结实的牙肉承托。要每天彻底清洁牙肉边缘的牙齿表面，有任何牙肉发炎症状或牙周病征就要尽快看牙科医生，接受治疗，不要让污染区的细菌进入无菌区，造成破坏。



潘雄威