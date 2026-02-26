KellyChu - 罗淑佩麦美娟紫裳亮相 力撑预算案强劲动力 | Executive日记

财政司司长陈茂波昨日专程佩戴紫色呔出席立法会会议，宣读新年度预算案。佢周日预告今年预算案封面颜色系紫色，寓意在瞬息万变嘅外部环境中，香港经济内生动力不断增强。昨日议会内一片紫气，文化体育及旅游局局长罗淑佩、民政及青年事务局局长麦美娟、房屋局局长何永贤等多位官员和议员，都穿紫色衣服撑场。



罗淑佩身穿紫色中式上衣华丽出场，上面绣有精致花朵图案，尽显中华美学；麦美娟则穿一件紫色波点上衣，相当醒目。何永贤、运输及物流局局长陈美宝，以及多位女议员如梁美芬、陈曼琪、葛珮帆、郭芙蓉、简慧敏，都选择穿紫色外套上阵。西九新动力梁文广一件紫色背心属男议员中最为抢眼，经民联黄永威紫色呔及袋巾亦吸睛。



身兼全国人大常委嘅民建联议员李慧琼当选新一届立法会主席后，昨日第一次主持会议并无紧张，会议顺利。而新年度预算案宣读期间，医疗卫生界议员林哲玄看似疲累，频打呵欠。佢会后就自己在会上小休向市民道歉，表示一来有点累，二来最近转天气「有少少感冒」，指作为议员应集中精神听取预算案，又说「今晚返屋企都会再听一次」。



