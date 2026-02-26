Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 罗淑佩麦美娟紫裳亮相 力撑预算案强劲动力 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
7小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

财政司司长陈茂波昨日专程佩戴紫色呔出席立法会会议，宣读新年度预算案。佢周日预告今年预算案封面颜色系紫色，寓意在瞬息万变嘅外部环境中，香港经济内生动力不断增强。昨日议会内一片紫气，文化体育及旅游局局长罗淑佩、民政及青年事务局局长麦美娟、房屋局局长何永贤等多位官员和议员，都穿紫色衣服撑场。

　　罗淑佩身穿紫色中式上衣华丽出场，上面绣有精致花朵图案，尽显中华美学；麦美娟则穿一件紫色波点上衣，相当醒目。何永贤、运输及物流局局长陈美宝，以及多位女议员如梁美芬、陈曼琪、葛珮帆、郭芙蓉、简慧敏，都选择穿紫色外套上阵。西九新动力梁文广一件紫色背心属男议员中最为抢眼，经民联黄永威紫色呔及袋巾亦吸睛。

　　身兼全国人大常委嘅民建联议员李慧琼当选新一届立法会主席后，昨日第一次主持会议并无紧张，会议顺利。而新年度预算案宣读期间，医疗卫生界议员林哲玄看似疲累，频打呵欠。佢会后就自己在会上小休向市民道歉，表示一来有点累，二来最近转天气「有少少感冒」，指作为议员应集中精神听取预算案，又说「今晚返屋企都会再听一次」。

KellyChu

罗淑佩穿紫色中式上衣，尽显中华美学。
罗淑佩穿紫色中式上衣，尽显中华美学。
最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
14小時前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
18小時前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
20小時前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
16小時前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
23小時前
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
影视圈
11小時前
冬季奥运︱刘美贤母亲神秘背景曝光 邪教组织「中功」二号人物
即时中国
19小時前
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
即时中国
2小時前
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
影视圈
12小時前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
12小時前
更多文章
7-Eleven与两大台湾品牌打造限定新品。
KellyChu - 7 - Eleven联乘台湾两品牌 打造多款限定甜点及特饮 | Executive日记
　　7-Eleven创意源源不绝，新一年自家品牌继续推陈出新。7-SELECT、7CAFÉ及7仔食档与两大台湾人气品牌－－以独特茶饮闻名嘅「可不可熟成茶行」及严选天然蜂蜜嘅「蜜蜂工坊」携手合作，打造一系列限定联乘新品，包括多款蛋糕甜点和特饮，让大家随时随地享受high tea嘅乐趣。 　　本次企划焦点之一系由三大品牌联乘打造出嘅「7-SELECT X 蜜蜂工坊 X 可不可熟成茶行蜂蜜吉士红茶
7小時前
Executive日记