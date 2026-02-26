Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何重恩 - 生育政策 | 重中之重

何重恩
7小時前
生活 专栏
內容

　　政府如何善用资源辅助生育政策，是《财政预算案》中民生关注的课题。香港近年出生率呈断崖式下跌。从2014年的6.2万跌至2022年的3.3万。23-24年度受「2万元新生婴儿奖励金」及疫情后生育计划影响，人数出现回升，但增幅有限。当2025年「龙年效应」消退，出生人数又回落至约3.1万人。与韩国、澳门等地区并列全球倒数尾五，属于全球生育率最低的地区之一。

　　在香港养大一个孩子估算需要600万港元，高昂的住房与教育费是年轻人「不敢生」的主要原因。立法会议员林琳认为单纯依靠一次性津贴成效不大。她期望政府推出长远的育儿辅助政策，而非仅靠短期金钱激励。例如增加子女免税额，通过税务减免减轻家庭负担，也可增加托儿服务，透过完善配套设施，让家长无后顾之忧。议会其他声音如恢复学生津贴、儿童医疗券也在热烈讨论。

　　不过我个人认为，社会氛围是最重要的一环，据说仅有约23%的香港青年表示有生育意愿，属全球最低水平之一。无论财爷财政预算如何分配，政府都应深入分析影响青年结婚与生育决定的核心因素，并制订全面的人口政策。

　　在刚过去的马年新春，香港确实有家庭迎来了第五个孩子。邓家在仁安医院诞下第五胎男婴，他们表示虽然养育五个孩子负担不小，但看到孩子健康出生，家庭热闹温馨，一切辛苦都值得。又如林琳议员也是很实在的例子，她2023年产下「波波」时，也属高龄的41岁产妇，她日常工作繁重，仍决心生育，也是作为推广生育政策的最佳人选。

何重恩

更多文章
