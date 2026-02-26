李纯恩 - 都是老婆教的 | 好好过日子

朋友去东京过年，假期最后一天跟几十万人一起回港，盛况空前。



看见如此人潮汹涌，总会想起一个古老的故事：怕老婆的国王有一天召集了全国的男人，他说等一会我敲一下锣，锣声一响，不怕老婆的人站在原地不动，怕老婆的男人站到另一边去。说罢就敲起了锣，锣声一响，男人们像潮水一样涌到另一边去了，只有一个男人站在原地一动不动。国王很敬佩地问这个男人，你怎么会不怕老婆？男人说，我怎么会不怕老婆！国王大怒：你怕老婆为甚么还站在原地不动？那男人回答：禀告陛下，我老婆叫我人多的地方不要去！



人多的地方不要去，其实是生活常识。但凡你觉得舒服的地方，人都不会多。反之，人山人海的地方就谈不上舒服了。每年到了春节，中国各地的名胜景点中，必定人山人海水泄不通，挤在里面的人，个个叫苦连天，没有谁会说享受的。但是年复一年，还是照样要去挤成一堆，这就是缺了「人多的地方不要去」的常识，明知会吃苦，偏要找苦吃，那么受罪也是活该了。



这自然也是活法不同，有的人喜欢清静，有的人喜欢扎进人堆。但提到一个舒服的地方，则总会说「人不多，很清静，好舒服」而不是「人山人海，太舒服了」。这只是个常识，就像男人怕老婆一样。那么，是不是喜欢扎进人堆里的男人，其实是因为他身边的女人喜欢热闹，所以才不得不跟着去凑热闹呢？这个可能性很大，很符合现代男人三从四德的习惯。反正我也怕老婆，但好在我老婆也怕人多，一直教导我：人多的地方不要去！真是三生有幸。



李纯恩