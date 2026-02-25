李居明 - 《粤剧特朗普4.0》 粤剧新浪潮来了！ | 李居明大师会客室

马年贺岁大戏《粤剧特朗普4.0》于沙田大会堂开锣，连续四晚演出全院满座，一票难求。很多年轻观众喜欢「特朗普」具有时事性的题材而来捧场，这是他们人生第一次走进戏院看粤剧，纷纷要与我合照，大排长龙。他们眼神中闪烁着对传统艺术的新奇与热情，让我感受到一股强大的「粤剧新浪潮」真的来了！



长达四个小时的演出绝无冷场，全场掌声笑声不绝，观众评价「剧情丰富，意想不到」、「高水准的剧本、高水准的唱功、高水准的演出」、「不仅是剧本有戏，演员的唱功、音乐锣鼓、灯光布景的全方位达到巅峰」。



剧本紧贴国际局势，甚至在开场前也在「飞纸仔」，将最新鲜的热话融入台词中，年轻观众反应极快，全场爆笑，他们笑言：「比栋笃笑还要精彩！原来粤剧可以这么幽默，这么接地气」。4.0版本最大惊喜，是邀请到「扮嘢天后」江欣燕，她一人分饰特朗普大女儿「伊万卡」与「高市早苗」，一位是靓女，一位是丑妇。为了演活那位「全球最丑女首相」，欣欣不惜挑战特技化妆，装上夸张假下巴，由于换妆时间紧迫，要由四名化妆师、八只手同时开工。欣欣很有喜剧天赋，尽显搞笑才华，虽是首次踏台板唱粤剧，却令人眼前一亮，赢得满堂喝采。



由头唱到尾的龙贯天一人分饰四角，展现深厚艺术造诣；陈咏仪、邓美玲任何角色都切换自如，维妙维肖，令人难忘，还不忘提携新人。这次加入粤剧新秀，有年轻丑生王郭启辉演金正恩唱「马腔」令观众听出耳油。还有宋洪波、符树旺、苏钰桥等精彩演出。感谢高润权、高润鸿的音乐设计和锣鼓，当然最要感谢支持粤剧的观众。今年六月，西九戏曲中心《粤剧特朗普5.0》，四月公开发售！敬请期待！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明