李纯恩 - 为新年热身 | 好好过日子

李纯恩
16小時前
生活 专栏
　　星期天，在外过年的度假大军返回香港，各个口岸有几十万进关的人，电视新闻画面中人潮汹涌，庆幸自己没有挤在里面。

　　虽说在香港利是要派到正月十五，但那已是余韵，过年的忙碌算是消停了。唯一令人头痛的是家里的冰箱还很满，随着吃东西的战斗力下降之后，过年物资的消耗也十分缓慢，于是打电话约朋友，说家里一只五斤重的冰糖元蹄放在雪柜里动也没有动过，要请他们来帮忙解决。我家的冰糖元蹄闻名遐迩，立即引来一桌朋友，另备了冷热荤素，酒足饭饱之后，雪柜的负担也大大减轻了。

　　今年新年只要头尾请两天假，便可以连放九天假，许多朋友都因此飞出去旅行了，本来过年就怕拜年，今年见的人更加少，好几天都猫在家里。闲来无事找旧戏消遣，于是重看《权力游戏》和《国土安全》，老戏了，即使重看，还是那么引人入胜。于是不作他想，一味追剧，看了一季又一季，十分享受，觉得从前的美国戏，就是比现在的好看。那时候虽然也讲些所谓的「政治正确」，但不像今天这么失心疯。「政治正确」永远是文艺创作的克星。

　　等到两套电视剧看完，正常人也正常开工上班了，便把自己从「年味」中拉了出来，我的年也就过完了。过完了年，画展开了，便猫在画展中会朋友，三月六日还会跟邦瀚斯书画部主管乔晶晶做个讲座，说说绘画，说说生活，说说收藏在脑子里的香港黄金年代，说说一些有趣朋友的趣事。如此忙两个星期，算是为新的一年热热身。

李纯恩

好好过日子