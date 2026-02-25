Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 百年好合 | 轻松养生

轻松养生
轻松养生
小董
16小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　近新年这段期间，市面上有特别多新鲜百合出售，不像以前用真空胶袋装起来那种，而是一个大纸箱里，内有满满的木糠碎料，要伸手下去翻一下，才找到一个一个「千层百合球」。

　　百合含有秋水仙碱等多种生物碱和蛋白质、脂肪、淀粉质、钙、磷、铁及维他命B1、B2、维他命C及胡萝卜素等物质，有良好的营养滋补功效。鲜品和干品功效相同，都有润肺止咳、宁心安神、美容养颜、滋阴养胃的功效。

　　新鲜百合适用于烹煮百合炒肉片、百合炒芹菜鸡丁等，也可用于煲汤。不过煮久了容易溶化，因此，在汤品要煮好的倒数15至20分钟，再将新鲜百合加入汤锅，便可尝到新鲜百合的肉。

　　选购新鲜百合时，要选体积较大的，瓣大而厚度均匀，颜色呈白色或微黄，不宜选有黑瓣的；底部如果泥土较多或较湿也不宜，因为这种有可能已经「烂心」，不可食用。

　　小董一有空便到街市逛逛，喜欢买一些有机、有益的新鲜食材来作药膳料理，这天看到这可爱的百合球，看它没有被漂染得雪白，拿来嗅了一嗅也无酸酸刺鼻的琉璜味道，个头也没有异常巨大，便买了回家，顺道也买了一包海底椰肉，配上以下材料，补补肺气、清清近几天的湿热：猪脊骨一条、无花果2粒、新鲜百合约30克、鲜海底椰肉一个、生熟薏米各15克、准山45克、白莲子20克、姬松茸25克，先煲肉50分钟，加入其他材料再煲1小时即可饮用！

　　新鲜百合有丰富的黏液质，滋阴养胃功效较好，适合烹制成各种菜肴，煮起来味道清淡、口感清爽，而干百合则适合煲汤、煲糖水，较没有苦涩味。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
5小時前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
8小時前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
4小時前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:14
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
5小時前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
3小時前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
2小時前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
10小時前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
4小時前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT
更多文章
小董 - 痛症秘笈 | 轻松养生
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 人，总有许多的「痛症」出现在不同年纪、阶段、部位，且不同原因如：擦伤、扭伤、抽筋、炎症、压力等都会形成人体某程度上的疼痛感。市面上西药的止痛药种类很多，不同止痛药有不同的止痛功效，有些可能有以下副作用：作呕反胃、便秘、胃痛腹泻等，胡乱服用更有可能引致严重后果。故此，近年小董发现不少人开始自己购买某些中草药来「对付」痛症，却又一知半解未能达到预
2026-02-12 02:00 HKT
轻松养生