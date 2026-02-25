小董 - 百年好合 | 轻松养生

近新年这段期间，市面上有特别多新鲜百合出售，不像以前用真空胶袋装起来那种，而是一个大纸箱里，内有满满的木糠碎料，要伸手下去翻一下，才找到一个一个「千层百合球」。



百合含有秋水仙碱等多种生物碱和蛋白质、脂肪、淀粉质、钙、磷、铁及维他命B1、B2、维他命C及胡萝卜素等物质，有良好的营养滋补功效。鲜品和干品功效相同，都有润肺止咳、宁心安神、美容养颜、滋阴养胃的功效。



新鲜百合适用于烹煮百合炒肉片、百合炒芹菜鸡丁等，也可用于煲汤。不过煮久了容易溶化，因此，在汤品要煮好的倒数15至20分钟，再将新鲜百合加入汤锅，便可尝到新鲜百合的肉。



选购新鲜百合时，要选体积较大的，瓣大而厚度均匀，颜色呈白色或微黄，不宜选有黑瓣的；底部如果泥土较多或较湿也不宜，因为这种有可能已经「烂心」，不可食用。



小董一有空便到街市逛逛，喜欢买一些有机、有益的新鲜食材来作药膳料理，这天看到这可爱的百合球，看它没有被漂染得雪白，拿来嗅了一嗅也无酸酸刺鼻的琉璜味道，个头也没有异常巨大，便买了回家，顺道也买了一包海底椰肉，配上以下材料，补补肺气、清清近几天的湿热：猪脊骨一条、无花果2粒、新鲜百合约30克、鲜海底椰肉一个、生熟薏米各15克、准山45克、白莲子20克、姬松茸25克，先煲肉50分钟，加入其他材料再煲1小时即可饮用！



新鲜百合有丰富的黏液质，滋阴养胃功效较好，适合烹制成各种菜肴，煮起来味道清淡、口感清爽，而干百合则适合煲汤、煲糖水，较没有苦涩味。



学贯中西的大爱中医师博士

小董